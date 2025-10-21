BASKET CM / Cogal Savigliano, reazione da squadra: dopo lo scivolone con Arona, vittoria convincente a Chiavari

Si chiude a Chiavari il tour de force che ha portato la Cogal a disputare ben tre match nell’arco di una settimana e non sono mancate le sorprese: nel turno infrasettimanale le Pantere sono infatti cadute nello scontro diretto casalingo contro Arona, perdendo una partita sporca e ruvida che gli ospiti hanno saputo condurre per tutto il secondo tempo pur con i padroni di casa sempre alle calcagna.

L’occasione di rifarsi è ben presto arrivata con la sfida in programma sabato sera contro Aurora Chiavari, formazione appaiata con Lettera 22 al fondo della classifica. I ragazzi di coach Siclari hanno ben presto preso il comando delle operazioni, incrementando punto sopo punto il proprio vantaggio. Con un Bonatti uscito acciaccato dal turno infrasettimanale e quindi a mezzo servizio, è stato Molinario a prendere il suo posto al fianco di Gioda (16 punti) con un’ottima risposta da 14 punti a referto. Top scorer di serata Christian Abrate con i suoi 19.

"Mercoledì siamo stati molto superficiali e questa cosa ci ha costretto a inseguire per tutti il secondo tempo e poi nel finale Arona è stata molto più brava di noi a gestire i possessi importanti – l’analisi della settimana di coach Siclari -. Sabato abbiamo avuto una bella reazione anche se facciamo ancora fatica ad esprimere la nostra migliore pallacanestro. Siamo stati però bravi a limitare i loro giocatori più pericolosi, a chiudere all’intervallo in vantaggio e poi a gestire molto bene grazie alla freschezza di Pulina e Romerio".

Scacciato subito il fantasma della prima sconfitta stagionale, la Cogal avrà ora modo di riordinare le idee in vista del prossimo appuntamento al PalaFerrua in programma per domenica 26 ottobre, ore 18, contro Torino Teen Basket.