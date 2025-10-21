Il Bodoni di Saluzzo è pronto a ricevere aspiranti liceali

L’Istituto offrirà alle famiglie e ai ragazzi delle Scuole Medie diverse opportunità di conoscere l’offerta formativa, che si ripeteranno nel corso dell’anno per permettere a tutti gli interessati di essere presenti in uno degli appuntamenti di presentazione:

Giornate di Scuola Aperta

Si svolgeranno nelle due sedi di Piazza Buttini, 2 – ex. Tribunale per il Liceo Classico, opzione Figurativo e Musicale e Via Donaudi, 24 per il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze Applicate, il Liceo Sportivo, con il seguente orario:

venerdì 7 novembre 2025 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

mercoledì 10 dicembre 2025 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Gli open day saranno suddivisi in 3 fasce orarie pubblicate sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it); è gradita la prenotazione.

In tale occasione, sarà presentata agli interessati una panoramica sugli indirizzi e sulle materie caratterizzanti, che i ragazzi potranno sperimentare direttamente partecipando ad alcuni laboratori.

Serate di apertura dell’Orientamento al Bodoni

Venerdì 21 novembre 2025 dalle 18.00 alle 22.00 (via Donaudi,24)

Venerdì 12 dicembre 2025 dalle 18.00 alle 22.00 (via Donaudi, 24)

suddivise nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 18:00 alle ore 19:30

dalle ore 19:30 alle ore 22.00

Alle serate, aspiranti bodoniani e le loro famiglie potranno assistere ad una presentazione dei curricola offerti dai quattro indirizzi, partecipare a lezioni laboratoriali, confrontarsi direttamente con i nostri docenti e studenti, che saranno a disposizione per rispondere alle loro domande. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it) con indicazione della fascia oraria a cui si intende partecipare.

L’Istituto sarà inoltre aperto anche nella mattinata di giovedì 27 novembre 2025, alla sola presenza degli studenti delle Scuole Medie del saluzzese, allo scopo di consentire la partecipazione a lezioni di disciplina o ad attività di laboratorio.

Gli incontri della mattina saranno distribuiti su due turni, con la seguente scansione oraria:

dalle ore 8:15 alle ore 10:15

dalle ore 10:45 alle ore 12:45

Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione fino ad un massimo di 100 alunni, distribuiti su due turni, sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it) con indicazione della fascia oraria e delle discipline di interesse, che saranno opportunamente indicate al momento della prenotazione stessa.

Lezioni di Latino e Greco

Come si può scartare qualcosa prima di averlo assaggiato? Con questo spirito, i docenti di Lettere del Bodoni hanno programmato brevi lezioni di presentazione sulle lingue classiche, rivolte agli aspiranti liceali ancora indecisi sulla scelta dell’indirizzo: negli incontri sarà possibile conoscere i meccanismi che muovono il greco e il latino e scoprire le ragioni per cui varrebbe ancora la pena studiarli. Per tutte le informazioni relative al calendario delle lezioni, si invita ad accedere al sito della scuola e ad effettuare prenotazione (www.liceobodoni.edu.it), sono previsti 20 posti a lezione.

Altri appuntamenti

Venerdì 27 marzo 2026 (sede del classico – piazza Buttini 2, ex Tribunale) – XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

Anche il Liceo Bodoni parteciperà all’iniziativa nazionale che invita i classicisti di tutta Italia a spalancare le porte del proprio istituto: gli ospiti saranno accolti in una serata di spettacoli e suggestioni culturali, che vedranno gli studenti come protagonisti.

Per tutte le informazioni, news e consultazione del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) si invita ad accedere al sito della scuola (www.liceobodoni.edu.it), dove è possibile reperire anche il primo numero A.S. 2025-2026 del giornalino scolastico, “Il Bodoni a Caratteri Mobili”, appositamente dedicato all’Orientamento in Ingresso.

Vi aspettiamo numerosi!