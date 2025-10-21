Il Capitolo Bisalta BNI di Cuneo festeggia 19 anni di attività

Diciannove candeline per il Capitolo Bisalta BNI di Cuneo, che in questi giorni celebra un importante traguardo: quasi due decenni di attività continuativa al servizio del tessuto imprenditoriale locale. Nato nel 2006, il gruppo è uno dei più longevi in Piemonte all’interno del circuito BNI – Business Network International – la più grande organizzazione mondiale di scambio referenze e networking professionale.

Nel corso degli anni, il Capitolo Bisalta ha accolto decine di imprenditori, liberi professionisti e artigiani del territorio, offrendo loro uno spazio strutturato per creare relazioni solide, generare nuove opportunità di business e crescere sia a livello personale che aziendale.

“Diciannove anni non sono solo una questione di longevità – ha commentato il Presidente attuale del Capitolo – ma il risultato concreto di un metodo basato sulla fiducia e la costanza.”

Ogni settimana, i membri del Capitolo si ritrovano in incontri strutturati in cui condividono referenze, presentano i propri servizi e si formano attraverso momenti di approfondimento. Il principio alla base è semplice ma efficace: “Chi dà, riceve”. Ed è proprio su questo spirito che il gruppo ha costruito la propria identità, contribuendo nel tempo alla crescita economica locale.

Tra i numeri più significativi generati dal Capitolo Bisalta, si contano migliaia di referenze qualificate scambiate e importanti volumi d’affari generati, con un impatto diretto sulle attività partecipanti. Ma al di là degli aspetti economici, a emergere sono soprattutto le storie di collaborazione, condivisione e sostegno tra imprenditori che, spesso, si trasformano anche in rapporti personali duraturi.

Per celebrare il diciannovesimo anniversario, il gruppo ha organizzato un incontro speciale, occasione per fare il punto sul percorso fatto, accogliere nuovi membri e rilanciare lo sguardo verso il futuro.

“Il nostro obiettivo ora è puntare ai 20 anni con ancora più energia, continuando a essere un punto di riferimento per chi crede in un modo etico, umano e strutturato di fare impresa.”

Il Capitolo Bisalta prosegue così il suo cammino, confermando il proprio ruolo attivo e propositivo nella rete BNI e nel panorama economico locale.