"Scuole aperte e sogni accesi": la lettera di un genitore agli insegnanti che guidano l'orientamento

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno Direttore ,



mi permetto di scrivervi per ringraziare e elogiare presidi, docenti e alunni che in questo periodo stanno aiutando tantissimo noi, genitori con figli che frequentano la terza media, a orientarci nella scelta della Scuola Superiore .



Ieri sera si è tenuto un Open Day presso il Salone della Provincia, dove per tre ore (che sono letteralmente volate) i Licei hanno collaborato (già un gran esempio) per presentarsi, spiegarsi e accogliere dubbi e domande .



L'età adolescenziale è un periodo innegabilmente difficile da gestire, l'economia mondiale è in crisi, eppure tutti hanno ricordato il valore delle passioni che abbiamo comunque diritto di coltivare e l'importanza di vivere questi anni che si presentano difficili, ma che ai nostri figli devono anche regalare sogni e spensieratezza tipici della loro età .



Di eventi del genere in questo periodo ce ne sono molti, mi permetto di consigliare a tutti di curiosare sulle home page delle varie scuole per restare adeguatamente aggiornati .



Concludo con il bellissimo esempio del preside del Liceo Linguistico, che si è presentato come Ingegnere, dimostrando che nessuna scelta è mai definitiva o ostativa… incoraggia a non aver paura, perché in realtà la paura è l’unica vera cosa che può bloccarci .



Buona scuola e buoni sogni a tutti!

Lettera firmata"