A Sommariva Perno il FeelArmonia Ensemble presenterà "Cartoline": viaggio musicale tra mondi non troppo lontani

Domenica 26 ottobre, alle 17, nella chiesa di San Bernardino (centro storico di Sommariva Perno) il FeelArmonia Ensemble presenterà "Cartoline", un “viaggio musicale tra mondi non troppo lontani”.

Il concerto è un cammino ideale tra melodie, atmosfere ed emozioni provenienti da diversi angoli di mondo; pezzi di viaggio che ognuno di noi, o tutti insieme, abbiamo portato a casa; mete che un giorno ci piacerebbe visitare, oppure semplici atmosfere, paesaggi del cuore, che abbiamo condiviso.

Il programma spazia dalle armonie rarefatte del grande nord, alla scoppiettante allegria delle danze di matrimonio, passando per l'amore triste delle romanze spagnole, i paesaggi di nuvole e roccia delle Highlands, i racconti popolari di Grecia e Turchia, la forza dei canti della musica nera, dall'Africa al nord-America, e poi ancora Francia, Albania, Finlandia, Russia e Nuova Zelanda, per tornare infine ad assaporare qualche scorcio tutto italiano.

Il concerto è l’11° evento della rassegna “Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2025”, organizzata dal Centro culturale con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT e chiude la stagione nella chiesa di San Bernardino. Gli ultimi eventi ancora in programma (due concerti per coro e organo) si svolgeranno poi a dicembre nella Chiesa parrocchiale.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per info: 339 8178347; info@centroculturalesanbernardino.it