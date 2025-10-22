Convocato il Consiglio dell’Ente Parco Alpi Marittime per lunedì 27 ottobre

È convocato per lunedì 27 ottobre, alle 17:00, presso la sede legale dell’Ente in piazza Regina Elena 30 a Valdieri, il Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.
La seduta affronterà numerosi punti di carattere amministrativo e gestionale, con l’approvazione di atti strategici per la programmazione dell’attività dell’Ente nei prossimi anni.
All’ordine del giorno figurano:
l’approvazione del verbale della seduta del 18 luglio 2025;
la ratifica del Decreto Presidenziale n. 11 del 23 settembre 2025, relativo al progetto Next Generation EU – PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2 Green Communities – MARGREEN, con l’approvazione del comodato per la navetta elettrica con l’Unione Montana Valle Stura;
la ratifica del Decreto Presidenziale n. 13 del 7 ottobre 2025, riguardante l’assestamento di bilancio 2025 e il bilancio pluriennale 2025-2027;
l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 e l’integrazione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);
l’approvazione della proposta di assegnazione degli obiettivi al Direttore per l’anno 2025;
la nomina del rappresentante dell’Ente nel Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Parco Europeo Marittime–Mercantour”, ai sensi della legge regionale 19/2009;
l’adesione al GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio s.c. a r.l., con l’acquisizione della relativa quota di partecipazione e l’approvazione dello schema di deliberazione;
la proroga tecnica dei contratti di gestione delle strutture informative e di visita dell’Ente, comprese l’area della Necropoli di Valdieri e la Riserva delle Grotte del Bandito in Comune di Roaschia, con indicazioni sul futuro bando di affidamento.
A seguire sono previste le comunicazioni del Presidente e le varie ed eventuali.
La seduta è aperta al pubblico, salvo eventuali momenti in cui si tratteranno questioni di natura personale o sensibili sotto il profilo della tutela dei dati personali, per le quali la presenza del pubblico potrà essere temporaneamente sospesa.