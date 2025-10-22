Valdieri mette in vendita quattro lotti di legname: offerte entro il 3 novembre

Il Comune di Valdieri ha pubblicato il bando per la vendita di legname in catasta, proveniente da recenti interventi forestali in località Desertetto.

L’operazione riguarda quattro lotti di legname trattorabile, già accatastati in località San Giovanni, ciascuno con quantità stimata e relativo prezzo base d’asta.

Nel dettaglio:

Lotto 1: circa 415 quintali – base d’asta € 3.112,50

Lotto 2: circa 440 quintali – base d’asta € 3.300,00

Lotto 3: circa 330 quintali – base d’asta € 2.475,00

Lotto 4: circa 90 quintali – base d’asta € 675,00

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 di lunedì 3 novembre, mentre l’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica martedì 4 novembre alle ore 15:00, presso la sede del Municipio di Valdieri.

Il bando completo, con tutte le modalità di partecipazione e la modulistica necessaria, è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo:

www.comune.valdieri.cn.it

L’iniziativa rientra nell’attività di gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo comunale, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse forestali del territorio.