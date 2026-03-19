Il sindaco Franco Demaria conferma Alida Anelli nell’Organo di Indirizzo della Fondazione CrSaluzzo

Nella querelle scaturita in merito al rappresentante del Comune di Saluzzo nell’Organo di Indirizzo della Fondazione Crs (in fase di rinnovo), interviene il sindaco Franco Demaria, dopo che la designata, Alida Anelli, aveva rimesso la nomina nelle sue mani.

“Desidero ringraziare la dottoressa Anelli per la chiarezza e il senso di responsabilità con cui ha inteso condividere le proprie riflessioni. Quanto da lei rappresentato – afferma Demaria - conferma la stima riposta nei confronti della sua professionalità e dell’impegno con cui svolge i propri incarichi, sempre orientati al servizio della comunità. Il contributo offerto, caratterizzato da rigore, trasparenza e rispetto istituzionale, costituisce un elemento di valore nel confronto pubblico, che deve mantenersi su un piano di correttezza e responsabilità, nell’interesse generale. La sua attenzione al bene comune, unita a un approccio misurato e costruttivo – aggiunge il sindaco -, rappresenta un riferimento importante per l’azione delle istituzioni, la nostra comunità e per la qualità del dibattito pubblico”.

Demaria si mostra rammaricato per la polemica emersa sulla vicenda e le riconferma la fiducia.

“Mi spiace - commenta il sindaco - che sia stata coinvolta in questo dibattito: ha la sola ‘colpa’ di essere una persona seria che ha lavorato bene nel suo breve, primo mandato. Mi confronterò immediatamente con la giunta ribadendo che la sua conferma deriva da una scelta fiduciaria attribuita al sindaco. Percorso già adottato nelle precedenti nomine, non solo dal comune di Saluzzo”.