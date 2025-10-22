Domenica 26 ottobre Narrar Castelli e Vini a Magliano Alfieri e Monteu Roero

Che ne dite di una domenica a spasso nel tempo, là dove tutto è rimasto com’era una volta?

Preparatevi, perché i castelli di Langhe e Roero aprono le loro porte per un’esperienza unica tra storia e gusto. Con Narrar Castelli e Vini, le visite guidate diventano veri e propri viaggi nel tempo: guide e animatori in costume daranno voce agli antichi abitanti dei manieri, raccontando storie, leggende e curiosità legate ai castelli. Al termine del percorso narrato, spazio alle eccellenze enologiche del territorio con degustazioni di vini a cura di produttori locali.

L’iniziativa Narrar Castelli e Vini, giunta alla XXV edizione, è organizzata dall’Associazione Turismo in Langa in collaborazione con la Barolo & Castles Foundation, l’Associazione Bel Monteu, l’Associazione Castello di Monticello, l’Associazione Terre Alte, con i proprietari dei manieri e con il patrocinio dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Iscrizioni su: https://shorturl.at/4r9YJ (www.turismoinlanga.it).

Se questa premessa vi ha affascinato, tocca andarci di persona domenica 26 ottobre.

Castello di Magliano Alfieri

Un’affascinante giornata per respirare l’atmosfera di epoche passate, tra le mura del castello, in compagnia di una puntigliosa, ma sognatrice studiosa e di un suonatore di conchiglie, alla ricerca del misterioso quadro di Cleopatra ispiratore degli Alfieri. Le visite narrate permetteranno di ammirare il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari - Cultura del Gesso, scrigno di preziosi manufatti, calchi e formelle decorative tipiche di alcune zone del Roero. Al termine della visita sarà possibile degustare i vini dell’azienda agricola Bric Cenciurio di Barolo. Orari di visita: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni ora circa, ultima partenza alle ore 17). Tariffe: intero 12 euro, ridotto 10 euro (possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta), ridotto 8 euro (dai 6 ai 18 anni) e gratuito (bambini fino a 5 anni).

Castello di Monteu Roero

Il castello di Monteu Roero, costruito nel XV secolo sui resti di una fortificazione medievale, domina le spettacolari rocche del Roero da un colle che un tempo dava nome al borgo: Monte Acuto. Passato alla famiglia Roero nel 1299, fu teatro di aspri litigi interni, tra cui quello del 1663 tra Michele e Galeazzo Roero, che portò al rifacimento della cappella gentilizia. Oggi è proprietà privata, visitabile in occasioni speciali grazie all’associazione Bel Monteu. La visita conduce tra sale storiche, affacci panoramici e affreschi che raccontano una storia di potere, fede e rivalità. Il percorso si chiude con un assaggio collettivo di vini del territorio, presentati da produttori di Monteu Roero. Un’occasione per scoprire, attraverso i calici, la ricchezza di un paesaggio segnato da antiche rocche, boschi, e pendii vitati dove nascono il Roero Arneis e il Nebbiolo, simboli di un’identità agricola forte e profondamente legata alla terra. In occasione della giornata, sarà possibile prendere parte a un’escursione naturalistica con arrivo al castello di Monteu Roero, a cura dell’associazione Terre Alte. Per informazioni e prenotazioni per l’escursione, visitare il sito www.terrealte.cn.it. Orari di visita: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni ora circa, ultima partenza alle ore 17). Tariffe: intero 12 euro, ridotto 10 euro (possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e partecipanti alle escursioni ass. Terre Alte), ridotto 8 euro (dai 6 ai 18 anni) e gratuito (bambini fino a 5 anni).

Quale avete scelto di visitare?