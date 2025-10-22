Linea Cuneo – Ventimiglia, ritardi e treni cancellati a causa di un guasto al materiale rotabile

Il traffico sulla linea Cuneo-Ventimiglia è perturbato, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dall'Osservatorio Ferrovia del Tenda, come riscontrabile anche sui siti di Trenitalia.

Il treno 22955 in partenza da Cuneo alle 06:41 con arrivo previsto a Ventimiglia alle 09:19 ha terminato la corsa a Vernante per un guasto al materiale rotabile, maturando un ritardo di almeno 90'. Il treno è stato quindi cancellato tra Vernante e Ventimiglia. Sempre a causa del guasto al materiale rotabile anche il treno 22956 delle 10:39 in arrivo da Ventimiglia a Cuneo alle 13:19 è stato cancellato per l'intero percorso.

I viaggiatori sono stati invitati a percorrere l'itinerario via Savona (Bus sostitutivo Mondovì-Fossano) o attendere il 22958 Ventimiglia 16:20 - Cuneo 19:19.



Per maggiori informazioni si invita a consultare https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html e su viaggiatreno.it