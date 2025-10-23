Ferrero, 6mila dipendenti al voto per il rinnovo dei rappresentanti sindacali nello stabilimento di Alba

Sono poco meno di 6mila i dipendenti Ferrero chiamati al voto col quale anche ad Alba si provvederà al rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu), giunta alla scadenza del mandato triennale dopo il rinnovo dell’autunno 2022.

Le urne saranno aperte per quattro giorni, da lunedì 27 a giovedì 30 ottobre con seggi aperti nelle fasce dei tre turni lavorativi e per i giornalieri, nello stabilimento di Alba, presso il Technical Center e presso il Centro Ricerche di via Pietro Ferrero.

I dipendenti albesi della multinazionale dolciaria saranno chiamati a scegliere i propri rappresentanti tra i circa 120 candidati coi colori delle tre sigle in lizza: Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil.

Gli scrutini avverranno poi venerdì 31, nella prima giornata successiva alla chiusura dei seggi.

Le votazioni porteranno alla designazione di 36 delegati, ripartiti tra quattro collegi.

COSI’ TRE ANNI FA

Nel 2022 andarono al voto 3.353 lavoratori su 5.875 aventi diritto, con un’affluenza del 57%, in calo di qualche punto rispetto a quella registrata tre anni prima, nella tornata del 2019, quando alle urne si erano recati 3.531 lavoratori (63,6%). Il voto premiò la Fai Cisl, che raccolse un bottino di 1.530 voti, aggiudicandosi 17 delegati su 36. La sigla degli alimentaristi Cisl allargò le dimensioni dell’affermazione registrata già tre anni prima, ampliandola di oltre 100 preferenze (1.406 voti) e di due rappresentanti. Sempre Cisl aveva primeggiato nel 2016 col 42,8% delle preferenze e 14 rappresentanti.

Secondo sindacato, come già nel 2019 e nel 2016, era risultata la Uila Uil, fermatasi però a 935 voti (da 1.100) e 10 delegati (erano 12).

Terzo la Flai-Cgil, che raccolse 771 preferenze (erano 869) confermando 9 delegati.