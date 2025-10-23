“Ortofrutta” dopo trent'anni saluta Dronero

Il 31 ottobre 2025 non sarà un giorno qualunque in viale Stazione. Si chiuderà infatti un capitolo lungo più di trent’anni: “Ortofrutta”, il negozio di frutta e verdura al civico 14, abbasserà per l’ultima volta la saracinesca.

Era l’11 gennaio del 1994 quando Tiziana e Michele, sposati da qualche anno e da un po’ di mesi alle prese con il loro primo figlio, decisero di lanciarsi in quell’avventura. Con un passato lavorativo completamente diverso per entrambi (operaio in un mobilificio lui, segretaria d’azienda lei), aprire un negozio ortofrutticolo è stato un bel salto nel vuoto.

“Quando abbiamo cominciato non avevamo nessuna esperienza – ricorda Michele – io nemmeno distinguevo tipi diversi di insalata. Fortunatamente Tiziana ne sapeva qualcosina in più, e soprattutto non aveva paura di lanciarsi a parlare con le persone”.

E di persone, in quasi trentadue anni, da viale Stazione 14 ne sono passate tante. Giorno dopo giorno, tra cesti di mele e casse di verdura fresca, con la loro presenza quotidiana Tiziana e Michele hanno costruito e visto crescere non solo un’attività commerciale, ma anche la loro famiglia (arricchitasi di una seconda figlia) e un legame profondo con la città di Dronero. È il destino dei piccoli negozi che resistono alla prova del tempo: diventare un punto d’incontro, un luogo dove clienti e amici si mescolano, dove poter scambiare due chiacchiere, farsi una risata, essere una comunità. A guardarle oggi, immagini dal retrogusto un po’ amaro, ultimi segni di un tempo che, forse, non c’è più.

"Abbiamo trascorso qui quasi tutte le giornate per metà della nostra vita – raccontano i titolari – Ora che ci avviciniamo alla chiusura, ci teniamo a ringraziare la nostra famiglia, tutti i fornitori con cui negli anni abbiamo lavorato, ma soprattutto tutti i clienti che hanno condiviso questo percorso con noi. È grazie a loro se siamo arrivati fino a qui".

Tutto ha il suo momento, ogni cosa ha il suo tempo. Per Tiziana e Michele è ora di fermarsi, di riposare, di dedicarsi ad una nuova stagione: la pensione. Prima di voltare pagina, però, resta loro un desiderio speciale: chi lo vorrà, è invitato a passare in negozio il 31 ottobre per un saluto e una foto ricordo. Per i titolari, un modo di salutare col sorriso tutte le persone con cui hanno condiviso un viaggio lungo una vita. Per tutti gli altri, l’ultima possibilità di verificare che finalmente Michele ha imparato la differenza tra lattuga e cicoria.