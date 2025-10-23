Primo Meeting Nazionale Agenzie eVISO: a Saluzzo l'incontro con i partner da tutta Italia

eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società di tecnologia (COMMOD-TECH), quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – ha riunito oggi, giovedì 23 ottobre, al Center of Collective Intelligence di Saluzzo i partner delle agenzie in occasione del 1° Meeting Nazionale Agenzie.

L’incontro ha visto la partecipazione di agenzie provenienti da tutta Italia, strutture indipendenti che operano con mandati di vendita plurimandataria per conto di più società, promuovendo e gestendo i contratti di fornitura di luce, gas e altri servizi presso i clienti finali.

L’evento rappresenta il primo passo ufficiale nella costruzione di un canale di vendita strategico e strutturato, che oggi vede eVISO già attiva con la propria rete di agenzie sul 90% del territorio nazionale. Il canale agenzie rappresenta un canale alternativo e aggiuntivo rispetto a quello della vendita diretta, costituendo una rete di partner qualificati che permette ad eVISO di essere presente in modo capillare in tutta Italia, offrendo un servizio personalizzato e locale.

La giornata è stata un momento di confronto e collaborazione operativa tra l’azienda e le strutture commerciali partner, con l’obiettivo di condividere risultati, strumenti e visione strategica per i prossimi anni.

Nel corso della giornata si sono alternati interventi da parte dei responsabili dei principali dipartimenti aziendali: Trading, Revenue Lab, Pricing, Metering & Reconciliation, Legal e Invoice Care, con contenuti dedicati ai temi più attuali del settore energia, dalla dinamica dei prezzi in borsa agli indicatori di misurazione, dalla fatturazione flessibile all’applicazione del Codice di condotta commerciale ARERA.

«Abbiamo avuto il piacere di unire per la prima volta le agenzie con cui collaboriamo ogni giorno in tutta Italia e far conoscere loro le persone che ogni giorno animano eVISO» – dichiara Lucia Fracassi, direttore generale di eVISO. «Questa giornata è un tassello importante nella costruzione di un canale strategico per la nostra crescita. Crediamo nelle partnership solide, basate su competenza, servizio al cliente ed efficienza operativa. Il nostro obiettivo è dare alle agenzie, che rappresentato un ulteriore punto di contatto con i clienti, strumenti concreti per lavorare meglio e portare valore nell’intera filiera energetica».

Grazie a una piattaforma tecnologica basata su dati reali e automazione, l’azienda garantisce alle agenzie un flusso operativo veloce e affidabile: switch gestiti in tempi rapidi, pricing competitivo, fatturazione trasparente, provvigioni puntuali e assistenza commerciale continua.

«Dietro al servizio che diamo ad ogni agenzia partner c’è un ecosistema interno fatto di trading, tecnologia, operations e customer care.» – afferma Sergio Amorini, direttore Canale Agenzie di eVISO. «Siamo soddisfatti di questo primo evento nella storia di eVISO. Il nostro desiderio è che i partner percepiscano ancora di più il valore di una collaborazione concreta: ascoltiamo i loro suggerimenti, raccogliamo le esigenze del mercato reale e costruiamo insieme soluzioni sempre più competitive».