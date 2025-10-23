 / Cuneo e valli

Cuneo e valli | 23 ottobre 2025, 18:16

Roaschia: l’attualità politica per chi vive in montagna

La manifestazione si terrà a Roaschia sabato 25 ottobre 2025 alle ore 16 presso l’ex Confraternita Santa Croce – Via Timo Aime.

I sindaci di Roaschia, di Roccavione e di Valdieri hanno organizzato un convegno sul tema “L’attualità politica per chi vive in montagna”. La manifestazione si terrà a Roaschia sabato 25 ottobre 2025 alle ore 16 presso l’ex Confraternita Santa Croce – Via Timo Aime.

L’incontro si prefigge lo scopo di far conoscere a chi vive in montagna, l’attualità dei maggiori avvenimenti politici ed economici nazionali e cuneesi, contestualizzandoli nelle realtà specifiche.

Il programma prevede i saluti di inizio dei Sindaci di Roaschia Bruno Viale, di Roccavione Paolo Giraudo, di Valdieri Guido Giordana. L’avvocato Carla Sapino, consulente per l’organizzazione, farà da moderatrice degli interventi:

  • ing. sen. Giuseppe Menardi (“Infrastrutture – Sanità”); 
  • avv. Maurizio Paoletti (“Immigrazione – Cittadinanza”); 
  • Paolo Chiarenza (“Rinascita della Provincia”).

Concluderà il convegno l’Assessore regionale alla Montagna dott. Marco Gallo.

C.S.

