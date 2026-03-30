Cuneo, attimi di apprensione in discesa Bellavista: uomo minaccia gesto estremo con il gas

Qualche momento di apprensione nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo intorno alle 11, a Cuneo, in discesa Bellavista. All’interno di un’abitazione, un uomo in evidente stato di alterazione ha minacciato un gesto anticonservativo utilizzando il gas, dando in escandescenze e allarmando i presenti.

Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi. Sul posto sono giunti un’ambulanza con il personale del 118 e i vigili del fuoco di Cuneo, pronti a gestire la situazione e a mettere in sicurezza l’area.

Dopo alcuni momenti di tensione, l’uomo ha desistito dal suo intento e la situazione si è risolta per il meglio, senza conseguenze per lui e senza danni a persone o cose. Restano al momento ignote le cause che hanno portato al tentativo.