Limone Piemonte lancia i primi Mercatini di Pasqua: tre giorni di artigianato, spettacoli e sapori alpini nel cuore della cittadina

I Mercatini di Pasqua sono la grande novità di questa fase di passaggio fra l’intenso inverno (baciato da nevicate copiose) e l’inizio della primavera, che ha già dato un assaggio del suo tepore nel passato weekend. Con il coordinamento di My Limone, nel cuore della cittadina turistica sono in programma tre giornate pensate per unire tradizione e intrattenimento, con un programma di eventi in cui l’atmosfera alpina incontra la magia delle festività pasquali tra i profumi dei dolci appena sfornati, la creatività e la sapienza dell’artigianato locale e tante iniziative per famiglie. L’appuntamento è di quelli da segnare con il circolino rosso sull’agenda: 4, 5, 6 aprile. Nei giorni scorsi, dopo il programma, è stata presentata anche la mappa dell’iniziativa, così da orientarsi tra le varie proposte e non perdersi nessuna delle attrazioni in calendario (vedi allegato).

PER LE FAMIGLIE

Il target a cui si darà più spazio è certamente quello delle famiglie. In piazza del municipio si alternano diversi gli intrattenimenti per i bambini. Per tutti e tre i giorni ci saranno il tiro a segno e la pesca dei pupazzi. Sabato ci si potrà inoltre divertire con i giochi con il clown, prendere parte allo show delle bolle giganti e partecipare al laboratorio delle decorazioni delle uova di Pasqua. Domenica parte un viaggio nel tempo, riscoprendo i giochi di una volta: dalle 11 scatta la Caccia alle Uova, con ritrovo davanti al Bar Paninoteca. Un grande gioco diffuso tra le vie del centro che coinvolge i più piccoli in un percorso divertente e pieno di sorprese.

DA GUSTARE

A rendere ancora più goloso il lungo weekend pasquale, tutti e tre i pomeriggi lo stand delle frittelle di mele, dolce tipico delle feste di paese in questo periodo dell’anno. Prelibatezze che si abbinano alla ricca proposta gastronomica che sabato e domenica interessa il centro di Limone.

IL MERCATINO DI PASQUA E PASQUETTA

Domenica dalle 10 alle 22 e lunedì dalle 10 alle 18, il clou della kermesse è il Mercatino dell’artigianato locale e dei prodotti tipici del territorio montano, a cui sono previsti oltre 60 espositori. Le vie del paese ospitano bancarelle di artigiani e produttori del territorio: oggetti in legno e ceramica, decorazioni pasquali, creazioni hand-made e specialità gastronomiche che raccontano l’identità alpina e la cultura locale.

GLI SPETTACOLI

Sabato 4, alle 21, la musica accende piazza del Municipio con il concerto serale organizzato dai Commercianti, momento conviviale che inaugura ufficialmente il weekend di Pasqua: in scena la Zucchero Sugar Band, che propone un concerto-tributo al mitico Fornaciari, iconica italiana musicale nel mondo.

Lunedì 6, dalle 10,30 alle 15, un inedito trio formato da un chitarrista, un trampoliere e un giocoliere, animano le vie del centro con uno spettacolo itinerante imprevedibile, a metà tra il musicale e il circense.

NATURA

La nuova iniziativa pasquale sarà l’occasione anche per affrontare i sentieri e godersi queste giornate di festa in mezzo alla natura, approfittando degli stand per un pranzo al sacco o una merenda: uno shopping di qualità, in una coinvolgente atmosfera festiva, per regalare anche agli escursionisti una pausa “defaticante”, di ritorno dalle camminate in quota.

MY LYMONE AGENDA

Il brand My Limone si pone da alcuni anni l’obiettivo per sostenere l'attività territoriale anche “fuori stagione” con svariate iniziate tra cui i Mercatini di Pasqua. Tra le iniziative, un prodotto editoriale pensato per raccontare la località e le sue eccellenze, offrendo ai turisti uno strumento concreto per vivere il soggiorno nella località in modo semplice e consapevole. Proprio in questa direzione nasce “My Limone Agenda”, che sarà presentata al pubblico nel weekend di Pasqua. La pubblicazione si propone di accompagnare i visitatori con informazioni utili e pratiche su Limone Piemonte.

My Limone Agenda è uno strumento agile, pensato per essere consultato facilmente e diventare un vero e proprio compagno di viaggio per chi sceglie la cittadina turistica della val Vermenagna come seconda casa o meta per le sue vacanze. Durante i Mercati di Pasqua, My Limone Agenda sarà distribuito gratuitamente a tutti gli interessati.