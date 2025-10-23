Cercasi Cantierista esperto / Cablatore macchine per automazione industriale

TECNOALPE SAS, azienda specializzata nella realizzazione di impianti elettrici e sistemi di automazione industriale, ricerca una figura professionale da inserire nel proprio team tecnico.
Posizione aperta: Cantierista esperto / Cablatore macchine per automazione industriale
Requisiti richiesti:
- Esperienza comprovata nel cablaggio di quadri elettrici e macchine automatiche
- Buone competenze nella gestione dei cantieri e nella collaborazione con il team tecnico
- Attitudine al problem solving e precisione operativa
- Disponibilità a trasferte brevi sul territorio
Offriamo:
- Possibilità di concordare flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze personali
- Contratto a tempo indeterminato
- Orario full time
- Inserimento in un ambiente serio, solido e in continua crescita
Se sei una persona affidabile, con competenze tecniche consolidate e voglia di mettersi in gioco in un’azienda dinamica del territorio cuneese, inviaci il tuo curriculum a: cristina@tecnoalpe.it
TECNOALPE SAS ha sede a Vignolo in via Caraglio 10.
Telefono: 0171 487030