Paradontite, come riconoscerla e cosa fare [VIDEO]

“Tutti conoscono la carie, ma esiste un'altra malattia dei denti che può causarne la caduta: la paradontite”.



Il cofondatore della Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone spiega nel dettaglio di cosa si tratta, come riconoscerne i sintomi e cosa fare.



“I sintomi principali – precisa Tirone - sono innanzitutto il sanguinamento delle gengive, che non va mai sottovalutato, l'alito cattivo e lo spostamento dei denti. Nei casi di malattia avanzata si arriva ad osservare un vero e proprio “ciondolamento” dei denti. In questi casi non bisogna credere che il problema sia risolvibile con il semplice utilizzo di prodotti per l'igiene orale. Se non trattata da specialisti, la paradontite può culminare nella perdita dei denti. Per fortuna la maggior parte dei casi – conclude - sono risolvibili con una terapia specifica”.



E' quindi consigliabile rivolgersi ad esperti, che presso la clinica di Cuneo sono sempre disponibili, per fissare un appuntamento. Sapranno effettuare una diagnosi accurata e assegnare la relativa cura.



