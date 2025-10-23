Ostana ospita la 4ª edizione di ConversAzioni: tre giorni dedicati alle cooperative di comunità

A novembre Ostana tornerà a essere punto di riferimento per il mondo cooperativo. Dal 6 all’8 novembre il borgo alpino ospiterà la quarta edizione di ConversAzioni – Festival delle Imprese e Cooperative di Comunità, ideato dalla cooperativa Viso A Viso e promosso da Confcooperative Habitat Piemonte. Il tema scelto per quest’anno, “Oltre l’inclusione. Verso un nuovo vocabolario civile per abitare l’Italia”, invita a riflettere su linguaggi, pratiche e prospettive per rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dei territori.

La formula del Festival si conferma articolata: non solo conferenze e tavole rotonde, ma anche momenti di formazione e attività culturali. La Scuola di ConversAzioni proporrà laboratori e dialoghi con esperti dedicati agli strumenti di partecipazione, al ruolo delle aree interne come luoghi di inclusione e agli ecosistemi di cura. A completare il programma ci saranno presentazioni culturali, come il libro “Terre che non sono la mia. Una controgeografia in 111 mappe” di Matteo Meschiari, e occasioni di socialità che trasformeranno Ostana in protagonista attiva del dialogo.

Uno degli appuntamenti centrali sarà l’incontro su “Economia Civile: l’innovazione della cooperazione di comunità”, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del movimento cooperativo nazionale. Un’occasione per analizzare i cambiamenti in corso e discutere le sfide future che attendono le comunità locali.

Novità di questa edizione è il DopoFestival (8-9 novembre): due giornate aggiuntive per chi desidera prolungare la propria permanenza, con visite, attività all’aperto e momenti conviviali che offriranno ulteriori occasioni di confronto e conoscenza reciproca.

“Il Festival vuole andare oltre il semplice scambio di buone pratiche – spiega Alberto Anselmo, presidente di Confcooperative Habitat Piemonte –. È un’occasione per costruire un linguaggio condiviso che renda più forte e più incisiva l’azione delle cooperative di comunità, in Piemonte e non solo”.

“ConversAzioni è nato dal desiderio di far incontrare realtà e persone diverse – aggiunge Federico Bernini, presidente di Viso A Viso –. Questa quarta edizione conferma come Ostana sia il luogo ideale per riflettere insieme e immaginare nuove traiettorie di futuro per le aree interne, radicate nei valori della cooperazione”.

“Il Festival di Ostana rappresenta un appuntamento di grande valore per tutto il movimento cooperativo – dichiara Mario Sacco, presidente di Confcooperative Piemonte Sud –. Le cooperative di comunità dimostrano come la cooperazione sappia essere strumento concreto di innovazione sociale e di sviluppo dei territori, soprattutto nelle aree interne che necessitano di nuove energie e prospettive di futuro”.

Il Festival ConversAzioni #4 è aperto a cooperative, istituzioni, organizzazioni e cittadini interessati.