Da Forza Italia 1.800 euro per l’Unione ciechi e ipovedenti di Cuneo

Mille e 800 euro sono stati donati all’UICI, l’unione italiana ciechi e ipovedenti della provincia di Cuneo. La somma è stata ricavata dalle vendite di stelle alpine alla Fiera degli Acciugai che si è svolta a Dronero tra fine maggio ed inizia giugno - per un importo di 1275 euro - e nelle sede cuneese di Forza Italia, dove sono stati raccolti 530 euro. L’iniziativa benefica è stata organizzata da Forza Italia, gruppo Dronero - Valle Maira.

L’intera somma è stata consegnata all’UICI, per un supporto concreto all’associazione che opera sul territorio della Granda.