Divulgazione scientifica, riflessioni e risate: a Marene una stagione teatrale ricca di novità

Lo scorso 15 ottobre si è svolta la presentazione della stagione teatrale 2025/2026 dell’Auditorium San Giuseppe di Marene alla presenza del parroco di Marene, don Aldo Giraudo, dell’Assessore comunale Alessandra Testa, del presidente del Circolo Noi, Elisa Racca, dei rappresentanti della Biblioteca di Marene, Marco Biolatti, Sergio Lugaj e Francesca Quaranta.

La prima parte della stagione vede ben 7 iniziative (a cui si aggiungono le due della pre-stagione già presentate con un notevole successo) e vedranno avvicendarsi sul palco dell’Auditorium compagnie dialettali, autori ed attori romantici, professori universitari e divulgatori scientifici, gruppi narratori di situazioni utili alla crescita ed alla formazione dei giovani e personaggi che segnano la vita teatrale locale con iniziative sempre molto apprezzate dal pubblico.

Si parte sabato 25 ottobre con un debutto in ambito marenese: la compagnia di teatro dialettale J’amis del teatro di Carmagnola presenta la divertente commedia “Merceria Tote Pautasse butun, liasse … e lengasse”. Si tratta di una compagnia dialettale molto attiva sul territorio e che ha sempre riscosso grande successo.

Nel mese di novembre si inizierà sabato 8 con il ritorno della Compagnia dialettale morettese “La Menodrammatica”, mentre venerdì 21 ci sarà una serata dedicata al carissimo Samuel Tamagnone, scomparso quest’estate in un incidente in montagna: con l’aiuto del prof. Alessandro Laio dell’Università SISSA di Trieste, supervisore di Samuel nel suo cammino di ricerca e studio, avremo modo di scoprire pregi e difetti dell’intelligenza artificiale.

A dicembre avremo occasione di apprezzare la Compagnia Piacenza Kulturdom con lo spettacolo “Giovani spiriti” che affronterà il tema dell’abuso di alcol tra i nostri giovani e nelle festività di Natale (il 27 dicembre ed il 4 gennaio) verrà proposto il film Onde di terra, una produzione SISCOM di Cervere e girato in Alta Langa.

A fine gennaio ci saranno le prime 4 date della nuova commedia della Compagnia dialettale marenese (23, 24, 25 e 31) mentre la serata di venerdì 30 gennaio sarà dedicata alla Giornata della Memoria ed all’auspicio che non si ripetano più gli orrori del passato in un presente segnato da guerre ed orrori.

Per la seconda parte dell’anno il gruppo dell’Auditorium di Marene sta definendo le ultime date, ma abbiamo già indicazioni che sarà nuovamente una stagione intensa ed interessante.

Gli appuntamenti sono realizzati in parte con la Direzione artistica di Onda Teatro e con il sostegno ed il contributo della Fondazione CRS e della Cassa di Risparmio di Savigliano e della Fondazione CRC.

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere al QRcode presente nella locandina degli eventi, accedere al sito internet della Parrocchia di Marene https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/ oppure rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.

Per informazioni ci si può rivolgere alla mail auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com