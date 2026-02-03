Alla Scuola di Pace di Bra l'incontro “Migranti e richiedenti asilo: quali sono le emergenze?”

Proseguono gli appuntamenti della Scuola di Pace “Toni Lucci” nel suo 33° anno di corso. Mercoledì 25 febbraio alle 20.45, presso l’auditorium BPER di via Adolfo Sarti 8 a Bra, si terrà l’incontro intitolato “Migranti e richiedenti asilo: quali sono le emergenze?”, con la relatrice Mariacristina Molfetta.

Docente al dipartimento di scienze politiche e antropologa culturale, Molfetta cura l’area di ricerca della Fondazione Migrantes ed è autrice del Report annuale 2025 “Il diritto d’asilo”. L’incontro offrirà un’analisi profonda del fenomeno migratorio, andando oltre la narrazione degli sbarchi: «La maggioranza delle persone arriva via terra, non solo via mare», spiega la relatrice, collocando le migrazioni nel contesto globale di guerre, conflitti, disuguaglianze, cambiamenti climatici, mancanza di acqua e cibo, sfruttamento e tratta di esseri umani.

Il confronto sui dati del report metterà in luce paradossi e contraddizioni delle politiche europee e italiane, le sfide attuali e le prospettive future, senza strumentalizzazioni. Un’occasione per leggere la realtà con maggiore consapevolezza e riscoprire giustizia, dignità e fraternità come valori condivisi.