Alpini di Roccaforte in festa, con il rinnovo del direttivo

Si è tenuta la scorsa domenica 1° febbraio la festa del Gruppo Alpini di Roccaforte Mondovì, con il sentito ricordo dei Soci “andati avanti” presso il Monumento situato sulla provinciale e deposizione della corona accompagnata dalla “Preghiera dell’Alpino”.

Al momento di festa hanno partecipato numerosi gagliardetti provenienti dai vari Gruppi Alpini e membri del Consiglio Direttivo della Sezione ANA Mondovì, nonché associazioni e cittadini.

L’occasione è stata colta per ringraziare Francesco (Gino) Ferraris, instancabile Socio ANA roccafortese che ha terminato il suo servizio nell’Unità di Protezione Civile ANA per raggiunti limiti di età, consegnando una targa ricordo tra gli applausi dei convenuti.

Nel corso della mattinata si è svolta anche l’elezione del Direttivo del Gruppo roccafortese che sarà in carica fino al 2029. Il nuovo capo gruppo è Fabrizio Bessone (ottavo capogruppo, dal 1954, anno di fondazione del sodalizio), che sarà affiancato dal neo-vice capogruppo Massimiliano Bottero.

“Ringrazio Danilo Dellapiana, mio predecessore – dice Bessone – e tutti i Soci roccafortesi per aver collaborato a tenere alto il valore alpino fino ad ora. Nella speranza di continuare nel solco tracciato e a memoria di tutti gli Alpini, ringrazio per la fiducia acccordata e auguro a tutti una proficua collaborazione”.

A loro e a tutti i membri del rinnovato Direttivo ANA di Roccaforte giungano i più sinceri auguri di buon servizio e un ringraziamento sentito a tutti i Soci per l’impegno, la presenza e la costante tenacia in tutte le occasioni a favore della Comunità locale.