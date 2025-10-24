Il Rotary Club Cuneo 1925 illumina il Tribunale di Cuneo per la Giornata Mondiale della Polio

In occasione delle Giornate di sensibilizzazione sulla Polio, il Rotary Club Cuneo 1925 aderisce all’iniziativa globale di Rotary International proiettando, nei giorni 24, 25 e 26 ottobre, i loghi del Rotary e della campagna “End Polio Now” sulla facciata del Tribunale di Cuneo.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza di continuare la lotta contro la poliomielite, una malattia che i rotariani di tutto il mondo si impegnano a eradicare da oltre 35 anni.

Invitiamo tutti i Soci e i cittadini che si troveranno in zona a fotografare la facciata illuminata e a inviare le immagini alla segreteria del Club, per contribuire alla diffusione del messaggio di solidarietà e impegno civile.

Un sentito ringraziamento al Presidente Daniel Gallina e ai Soci Gabriella Giordano, Manuel Giraudo e Salvatore Linguanti per la realizzazione di questa bella iniziativa.

Una Giornata, Un Obiettivo, La Fine della Polio.

La Giornata Mondiale della Polio, che si celebra ogni anno il 24 ottobre, è il momento in cui i Rotariani, i sostenitori della salute pubblica e tutti coloro che desiderano un mondo libero dalla polio si uniscono per riconoscere i progressi compiuti e rafforzare l’impegno verso l’eradicazione definitiva della malattia.

Dati sulla Polio nel mondo