“Ma che te ridi!”: ad Alba lo spettacolo di Valentina Persia

Dopo il successo nei principali teatri italiani, Valentina Persia arriva ad Alba con il suo spettacolo comico “Ma che te ridi!”, in scena domenica 9 novembre alle 21 al Teatro Sociale di Alba. Una serata di risate e divertimento assicurato con una delle artiste più amate dal pubblico italiano.

Il tour è prodotto da GruppoAnteprima , realtà di riferimento nella circuitazione nazionale di spettacoli comici e teatrali.

Attrice, comica, ballerina e cabarettista, Valentina Persia ha saputo distinguersi nel panorama dello spettacolo per il suo talento poliedrico e l’ironia travolgente. Rivelata al grande pubblico con “La Sai l’Ultima?”, è oggi una presenza costante tra teatro, televisione e cabaret, nota anche per la partecipazione a programmi di successo come “L’Isola dei Famosi”.

“Ma che te ridi!” è uno show che mescola risate, monologhi e riflessioni sulla vita quotidiana, tra ricordi personali, aneddoti e un’energia comica esplosiva. Persia porta in scena il meglio della tradizione comica romana, rivisitata con il suo stile inconfondibile.

A rendere la serata ancora più speciale è la collaborazione con Cascina Alberta, partner ufficiale dell’evento, eccellenza piemontese nel mondo del vino, che condividerà con gli ospiti il gusto e l’eleganza delle proprie etichette insieme a due brand importanti della città Albese come lo Studio dentistico ALBADENT che si propone come punto di riferimento per Alba e le Langhe nel proprio settore e la Concessionaria Targa srl, il concessionario KIA Vento che durante la serata presenterà in teatro le ultime novita' della casa madre.

I biglietti sono in esaurimento: ultimi posti disponibili su TicketOne al link: