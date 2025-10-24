Oggi a Saluzzo il taglio del nastro della Festa del Libro medievale e antico

Taglio del nastro oggi ( venerdì 24 ottobre) alle 18 presso l’antico Palazzo Comunale ( salita al Castello) per la Festa del libro medievale e antico di Saluzzo.

Interverranno il sindaco Franco Demaria, l’assessora alla cultura Attilia Gullino, Mario Anselmo, il presidente Fondazione CRS, Silvio Viale, il presidente Associazione Torino, la città del Libro, Beatrice Del Bo, curatrice della manifestazione.

Alle 18,30 sempre all’antico palazzo comunale, si terrà la lectio magistralis Spiritualità e religiosità di fratello Francesco d’Assisi del professore emerito di Storia della Chiesa e dei movimenti ereticali e di Storia del Cristianesimo Grado Giovanni Merlo, massimo esperto del Frate di Assisi.

Con l’anteprima di ieri sera, che ha visto in scena Ascanio Celestini al Magda Olivero nello spettacolo Rumba – L’asino e il bue nel presepe di San Francesco, si è aperto il vastissimo programma dell’edizione 2025: un viaggio che porta nella Religiosità e spiritualità nel Medioevo, tema della quinta edizione, tra presentazioni di romanzi e saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, visite guidate, momenti conviviali a tema, mostre e allestimenti, giochi di ruolo e a tema, laboratori per bambini.

Centrale è la fiera libraria al Quartiere (Ex Caserma in piazza Montebello) fino a domenica 26 ottobre, dove si alterneranno presentazioni di libri e lungo il percorso espositivo i visitatori troveranno numerose proposte e presenze di editori, librerie generaliste e antiquarie di varie regioni italiane.

Sempre al Quartiere, la mostra “Religiosità e spiritualità nel Medioevo” accoglierà visitatrici e visitatori con curiosità, personaggi e storie poco conosciuti, prendendo ispirazione dal tema 2025 della Festa: dal cane proclamato santo, ai santi patroni e portavoce dell’identità del Marchesato Chiaffredo e Costanzo; dal poeta e santo tibetano Milarepa, alle regole dell’alimentazione nella religione islamica; dal bambino Simonino da Trento a San Rocco, dai Catari alle figure di donne definite “beghine”-

Tra i grandi ospiti della Festa lo storico Alessandro Barbero che riceverà il “Premio Chevalier Errant” istituito dalla rassegna in programma domenica 26 ottobre al Quartiere alle 18,30. In serata lo storico terrà una lectio dedicata a Santa Caterina da Siena (ore 21,15 Pala CR Saluzzo) già sold out.

Il Programma completo è in allegato e su www.salonelibro.it

La Festa è promossa dalla Città di Saluzzo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che ne cura il programma e la comunicazione, e la Fondazione Amleto Bertoni, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e dell’ATL-Azienda Turistica Locale del Cuneese, ed è inserita nell’ambito del programma Alcotra.