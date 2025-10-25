Addio a Giovanna Baroni, madre dell'ex vicesindaca di Alba Carlotta Boffa

È mancata all’età di 83 anni Giovanna Baroni, vedova Boffa. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con profonda commozione da molte persone che la conoscevano per la sua gentilezza e discrezione.

Era la madre di Carlotta Boffa, già vicesindaca di Alba e assessore alla Cultura durante la Giunta guidata da Carlo Bo.

A darne il triste annuncio i figli Massimiliano e Carlotta, la nuora Paola, il genero Fausto, i nipoti Virginia, Giovanni e Amelie, insieme ai parenti tutti.

I funerali si terranno lunedì 27 ottobre alle ore 15, nella parrocchia di San Martino a La Morra, con partenza dalla Casa di riposo SS. Crocifisso del paese alle ore 14.50.

Il rosario sarà recitato domenica 26 ottobre alle ore 18, sempre in parrocchia.

Dopo la cerimonia, la salma sarà tumulata nel Cimitero Monumentale di Alba.

La famiglia rivolge un sentito ringraziamento a quanti parteciperanno alle esequie e si uniranno nel ricordo.