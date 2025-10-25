Stati Generali della Casa, Buttieri (Federcasa): "Servono fondi e strumenti per rilanciare l’edilizia pubblica"

All’interno del Teatro Carignano di Torino, gremito per gli Stati Generali della Casa organizzati da Forza Italia, è intervenuto anche Marco Buttieri, presidente di Federcasa, la federazione che riunisce le 85 aziende pubbliche che gestiscono circa 800 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica in Italia.

"Siamo il pilastro del ceto medio e delle famiglie in difficoltà"

"Federcasa rappresenta il cuore dell’abitare pubblico – ha spiegato Buttieri –. Siamo le aziende che, insieme a Comuni e Regioni, danno una casa a chi non può permettersela". Un settore che, secondo il presidente, merita maggiore attenzione sul piano fiscale e amministrativo, per poter continuare a garantire un servizio essenziale al Paese.

L’appello: "Un piano casa operativo subito"

Dal palco del Carignano è arrivato anche un messaggio preciso: servono risorse e strumenti concreti. "Abbiamo chiesto un piano casa operativo – ha dichiarato Buttieri – e una rappresentanza forte che porti la voce dell’housing sociale anche in Europa. Dobbiamo spiegare che le nostre politiche non riguardano le fasce ricche, ma quelle più fragili".

60 mila alloggi da recuperare

Il presidente di Federcasa ha inoltre sottolineato la necessità di sbloccare fondi e interventi per ristrutturare i 60 mila alloggi attualmente vuoti, molti dei quali liberati dopo sgomberi e oggi in condizioni di degrado. "Bisogna intervenire subito – ha aggiunto – perché ogni casa vuota è un’occasione persa per una famiglia che ha bisogno di un tetto. Servono politiche rapide per rimettere questi spazi a disposizione dei cittadini".