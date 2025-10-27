 / Attualità

Attualità | 27 ottobre 2025, 20:08

Aldo Intagliata presenta “L’infinito dentro di noi”: Sant’Agostino, una voce eterna per l’uomo di oggi

Alla Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo il professore cebano ha illustrato il suo volume dedicato al pensatore di Ippona: “Un autore complesso e universale, che parla ancora alla nostra coscienza contemporanea”

Il professor Aldo Intagliata durante la presentazione del libro su Sant'Agostino

Nell’ambito della Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, dedicata quest’anno a “Religiosità e spiritualità nel Medioevo”, sabato 25 ottobre è stato presentato “L’infinito dentro di noi” pubblicato da Fusta Editore, il lavoro del professore cebano Aldo Intagliata, un saggio dedicato alla figura di Sant’Agostino.

Nel volume L’infinito dentro di noi – ha spiegato il professore – ho raccolto i numerosi messaggi che l’esperienza ricca di Sant’Agostino continua a trasmetterci. Sono messaggi validissimi per l’attualità non soltanto del pensiero, ma allo stesso tempo della forma e del linguaggio, così da combaciare con la nostra esperienza quotidiana. Aurelio Agostino è una delle menti più universali e feconde che la letteratura di ogni tempo e luogo presenti: ha voce perenne per tutti gli uomini, siano o non siano credenti”.

Il libro, edito da Fusta Editore nel settembre 2018, è una riedizione rivista e aggiornata del volume Pagine scelte, uscito per Talìa Editrice nel 2003.

Attraverso una selezione di testi e riflessioni, il professor Intagliata propone un itinerario spirituale e filosofico alla scoperta di sant’Agostino come un autore che, pur appartenendo a un’epoca lontana, conserva una sorprendente attualità.

Sui problemi eterni che hanno inquietato l’uomo, Agostino ci è maestro e guida; ma anche sui problemi che emergono da particolari e contingenti situazioni, destinate a trascorrere. Nella drammaticità della nostra epoca, abbiamo in lui quasi uno specchio che ci aiuta a rientrare in noi stessi, a riscoprire l’Amore che rende leggero ciò che è pesante, che dà senso e libertà quando è retto”, ha proseguito Intagliata durante la presentazione.

Sant’Agostino - sottolinea il docente - è un autore capace di unire il pensiero antico e quello moderno, il pensatore che chiude l’evo antico e inaugura l’età medievale e moderna, ma che è anche fuori dal tempo, perché ha voce perenne per tutti gli uomini. Non a caso, come ricordava Chateaubriand, “S. Agostino è il Platone cristiano”.

Con ‘L’infinito dentro di noi’, Aldo Intagliata rinnova il suo invito a rileggere Sant’Agostino come una guida per il nostro tempo, un autore capace di parlare al cuore e alla mente, al di là dei secoli:

L’esperienza agostiniana – conclude il professore – ci ricorda che la verità e l’amore non sono concetti astratti, ma forze che abitano dentro di noi, infinite e sempre attuali”.

Il professor Aldo Intagliata, dopo la laurea conseguita nel 1980 all’Università di Genova con una tesi in lingua e letteratura ebraica, ha dedicato la sua vita all’insegnamento, che definisce “una missione”. Ha insegnato per circa quarant’anni tra Cuneo, Mondovì e Ceva, la sua città natale, distinguendosi per la competenza e la passione con cui ha trasmesso ai giovani l’amore per le lettere classiche.

Allievo di grandi maestri come Francesco Della Corte, Umberto Albini, Stefano Piano e Valgiglio, è oggi docente di latino e materie letterarie presso l’Istituto Baruffi di Ceva e consulente editoriale per la Pearson Paravia Bruno Mondadori.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quattro citazioni internazionali per i suoi studi su Tertulliano e la Medaglia d’oro come Benemerito della Cultura della Città di Ceva.

Anna Maria Parola

