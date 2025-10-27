A Genova un incontro dedicato a Libereso Guglielmi con Frate Ezio, Malva Moncalvo e Claudio Porchia

Prosegue a Genova il calendario di eventi dedicati al centenario della nascita di Libereso Guglielmi, il celebre “giardiniere di Calvino”, naturalista e divulgatore che ha saputo intrecciare scienza, poesia e amore per la natura in un messaggio ancora oggi attualissimo.

Giovedì 6 novembre alle ore 17.00 , l’ Antico Loggiato della Farmacia Sant’Anna (piazza S. Anna, 8) ospiterà un incontro speciale dedicato a lui, con la presentazione del libro “Ricette per ogni stagione” (Edizioni Semi Rurali).

A dialogare con il pubblico saranno Claudio Porchia, amico e biografo di Libereso, Frate Ezio Battaglia e Malva Moncalvo, per un viaggio tra ricordi, curiosità e riflessioni sull’eredità culturale del “giardiniere filosofo”.

Frate Ezio Battaglia, ingegnere chimico e teologo, è il frate erborista dell’Antica Farmacia Sant’Anna, che gestisce da oltre 25 anni. Ogni giorno approfondisce le sue conoscenze sulle piante officinali, coltivando la passione per le antiche ricette curative monastiche e popolari.

Malva Moncalvo, farmacista, formatrice e fondatrice del brand MALVA1979, vanta un percorso ventennale nel settore cosmetico. Dopo l’esperienza nella ricerca, sviluppo e marketing dell’azienda di famiglia Helan, ha seguito la sua passione per il mondo dei profumi conseguendo il Master in Chimica delle Molecole Odorose all’Università di Firenze e frequentando la Scuola di Alta Profumeria di Versailles. Oggi si dedica alla formazione universitaria e professionale nel settore farmaceutico e cosmetico.

Durante l’incontro saranno presentati anche i volumi di Libereso Guglielmi pubblicati da Semi Rurali: Il diario di un giardiniere anarchico; L’erbario di Libereso e Ricette per ogni stagione

Libri che raccolgono pensieri, racconti e insegnamenti di una vita interamente dedicata alle piante, alla biodiversità e all’armonia con l’ambiente — un patrimonio di conoscenze e sensibilità più attuale che mai. L’iniziativa fa parte delle celebrazioni nazionali per il centenario della nascita di Libereso Guglielmi, promosse in diverse città italiane per valorizzare la sua eredità culturale e il suo profondo legame con la Liguria.