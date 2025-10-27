A Manta nasce il primo Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze

Si sono svolte, martedì 21 ottobre, per la prima volta nel Comune di Manta, le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCRR), un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per promuovere la partecipazione attiva dei più giovani alla vita pubblica e favorire un percorso di educazione civica concreta e partecipata.

L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo e partecipazione: numerosi alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si sono candidati per rappresentare i propri compagni e contribuire, con idee e proposte, alla crescita della comunità mantese.

Al termine delle votazioni è stato eletto Nicolò Arnaudo, primo sindaco dei ragazzi di Manta, insieme ai dodici consiglieri che comporranno il Consiglio Comunale dei ragazzi e che ricopriranno questa carica per un mandato della durata di due anni.

I ragazzi eletti del CCRR Manta, oltre al sindaco Nicolò Arnaudo sono il vicesindaco Luigi Palma e i consiglieri: Sandra Lingua, Greta Merlo, Maria Bellina, Emma Artale, Christian Nicolino, Alberto Matino, Clara Vicentini, Federico Mariotta, Tommaso Villosio, Beatrice Perotto, Benedetta Trucco.

[Al centro Paola Demarchi dirigente dell'Istituto Comprensivo tra i due sindaci mantesi Ivana Casale e Nicolò Arnaudo]

Durante le operazioni di spoglio, un ruolo importante è stato svolto anche dai due alunni Chiara Brizio e Lorenzo Anellino, che hanno ricoperto l’incarico di scrutatori, svolgendo il loro compito con grande impegno, senso di responsabilità e precisione.

“Siamo davvero soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dai ragazzi – ha detto il sindaco di Manta, Ivana Casale. – È un segnale importante di interesse verso la cittadinanza attiva e la vita democratica. Con il Consiglio Comunale dei Ragazzi vogliamo offrire ai più giovani l’occasione di comprendere concretamente il valore dell’impegno civico e del confronto, facendo sentire la loro voce all’interno della comunità”.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi sarà presentato ufficialmente durante il prossimo Consiglio Comunale, che si terrà in Cascina Aia in data ancora da definire.

“L’Amministrazione comunale – conclude Casale - ringrazia la nuova dirigente scolastica Paola Demarchi, i docenti e in particolare le insegnanti referenti del progetto, la maestra Francesca Tunno (scuola primaria) e la professoressa Simona Battaglio (scuola secondaria di primo grado), per la preziosa collaborazione e il costante impegno nell’accompagnare i ragazzi in questo importante percorso di partecipazione e formazione civica e augura a tutto il CCRR buon lavoro”.