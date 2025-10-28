Chiusa di Pesio ricorda i Caduti: una giornata di memoria diffusa nel territorio

L'Amministrazione Comunale di Chiusa di Pesio ha organizzato un articolato programma di celebrazioni per il 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La ricorrenza sarà caratterizzata da un riconoscente omaggio ai Caduti di tutte le guerre, con un percorso di memoria che interesserà l'intero territorio comunale.

A partire dalle 8:45, si susseguiranno sei soste presso i Monumenti ai Caduti dislocati tra Santa Maria Rocca, Combe, Abrau, Vigna, Fiolera e San Bartolomeo. Alle 11, nel Viale IV Novembre, avrà luogo la solenne deposizione della Corona d'Alloro e l'omaggio floreale alla Cappella degli Alpini.

L'iniziativa vede la collaborazione del Museo della Resistenza "I Sentieri della Memoria", dell'Istituto Comprensivo Chiusa di Pesio-Peveragno, dei Gruppi Alpini locali e della Sezione A.N.A. di Cuneo. Durante la cerimonia interverranno gli alunni della scuola e Lino Ravetto, consigliere del Memoriale Divisione Alpina Cuneense. L'intera cittadinanza è invitata a partecipare e a esporre il Tricolore dalle proprie abitazioni, in segno di condivisione dei valori di pace, libertà e solidarietà.