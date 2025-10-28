Ripartono le “Tre Età” a Verzuolo: un anno di incontri, cultura e scoperte

Ripartono mercoledì 5 novembre a Verzuolo alle 16 in Palazzo Drago (in via Marconi 13) gli appuntamenti con “Tre Età: Tempo d’incontri”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Verzuolo e dall’Assessorato alla Cultura.

L’iniziativa, aperta a tutti e ormai divenuta un punto di riferimento per molti cittadini, accompagnerà i partecipanti da novembre 2025 fino a maggio 2026 con un ricco calendario di incontri, conferenze e gite culturali.

L’apertura sarà affidata al reading teatrale per voce e pianoforte “Che faccia fare”, tratto dal testo di Lella Costa a cura dell’attore Mario Bois e del pianista Enzo Fornione.

Lo spettacolo, che tratta con ironia e realismo le assurdità della guerra, sarà seguito da un rinfresco benaugurale di inizio rassegna.

La partecipazione è gratuita.

In occasione dell’avvio del programma, il Comune invita inoltre i cittadini a contribuire alla mostra fotografica dedicata ai volti e ai ricordi delle guerre mondiali: chi possiede fotografie di familiari legate a quel periodo potrà consegnarle all’ufficio protocollo, al secondo piano del Municipio.

Il programma 2025/2026 delle Tre Età si articolerà in una serie di incontri ogni mercoledì alle ore 15 nella Sala Arroyito di Palazzo Drago, toccando temi che spaziano dalla letteratura alla filosofia, dall’arte alla storia, fino alla scienza e all’attualità.

Tra i relatori figurano Paolo Riberi, Sandro Trucco, Alessandro Tonietta, Maria Grazia Colombari, don Luca Margaria e molti altri.

Non mancheranno momenti conviviali come il pranzo “Donne a tavola” del 6 marzo e incontri dedicati alla storia locale e alle figure femminili del Risorgimento.

Tra gli appuntamenti speciali, il 20 novembre sarà dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne, con una serata in collaborazione con l’associazione Mai più sole.

Il 12 dicembre, invece, Alberto Gedda presenterà il suo libro accompagnato da un duo musicale.

L’assessora alla Cultura Laura Lovera: “Le persone che partecipano agli appuntamenti delle Tre Età attendono l’inizio del calendario con gioia. Personalmente sono felice di poter offrire occasioni di incontro, confronto e crescita, che ritengo fondamentali per il bene della comunità. Gli incontri spaziano dalla letteratura all’arte, dalla storia alla fisica e alla filosofia, senza dimenticare l’attualità e la conoscenza del nostro territorio.

Un’attenzione particolare, quest’anno, è dedicata alle donne del Risorgimento, per valorizzarne il ruolo storico e umano”.

Lovera aggiunge: “Le uscite sono pensate per far conoscere alcune aziende locali, scoprire Torino e le sue meraviglie da prospettive insolite, visitare Busca sotterranea, ma anche vivere momenti di socialità come la giornata artistica ad Albissola Marina o il soggiorno marino a Pietra Ligure.

La collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ringraziamo sentitamente, è stata molto positiva e nasce dalla volontà comune di valorizzare Verzuolo nei suoi aspetti storici e culturali. L’intesa porterà sicuramente a nuovi eventi e iniziative”.

Infine un pensiero nei confronti del sindaco ricoverato in ospedale da moti mesi: “Iniziare questa stagione senza il nostro sindaco Giampiero Pettiti mi dispiace profondamente, ma sapere di avere la sua delega, la fiducia e la stima, nonché la collaborazione del vicesindaco Mattia Quaglia, dei colleghi di giunta e di tutta la squadra, mi stimola a seguire con impegno l’avvio del calendario.

Ritengo che, per accogliere davvero i sentimenti e le esigenze dei cittadini, sia fondamentale la presenza e la disponibilità durante ogni incontro”.

Le escursioni e le gite in programma

Oltre agli appuntamenti in sala, la rassegna propone anche un interessante programma di escursioni culturali:

19 novembre 2025 – Scarnafigi: visita al Caseificio Quaglia

4 dicembre 2025 – Busca: Casa Francotto e Busca sotterranea

21 gennaio 2026 – Torino: Museo Egizio

11 febbraio 2026 – Paesana: Stabilimento dell’acqua Eva

25 marzo 2026 – Albissola Marina: Museo delle Ceramiche e passeggiata degli artisti

22 aprile 2026 – Torino: Planetario, Museo dell’Infinito e Superga

6 maggio 2026 – Verzuolo: Tra piloni e cappelle a Papò, a passeggio con Riccardo Baldi

Le gite, della durata di un’intera giornata, sono aperte a tutti.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi all’assessore Laura Lovera durante gli incontri delle Tre Età.

