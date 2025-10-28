 / Eventi

A Bene Vagienna il concerto del coro fossanese Albino Bonavita

Alle 21 di sabato 1 novembre un appuntamento di intensità emotiva nella chiesa di San Francesco

Sabato 1 novembre alle 21, nella Chiesa di San Francesco, si terrà un concerto di musica classica, organizzato dall'associazione culturale “Amici di Bene”. Sarà eseguito dal coro “Albino Bonavita” di Fossano, che presenterà brani classici del panorama italiano.

Il sindaco Claudio Ambrogio spende “parole al miele” per l’appuntamento: "È ormai una tradizione consolidata che il 1° novembre, giorno dedicato a tutti i santi, si ricordino coloro che non ci sono più con un concerto di così alto livello, come sempre organizzato in modo impeccabile dall'Associazione Culturale Amici di Bene Onlus".

Gli ribatte il presidente dell'associazione, Michelangelo Fessia, che ringrazia don Antonio Bergonzo per aver messo a disposizione la chiesa di San Francesco e esprime gratitudine ai coristi che parteciperanno al concerto: "Un grazie a loro, che ci allieteranno con i loro brani molto toccanti e di grande intensità emotiva”.

La cittadinanza e tutti gli appassionati di canto di montagna sono invitati a partecipare al concerto, che sarà gratuito e aperto a tutti.

Cristiano Sabre

