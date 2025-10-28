A Roccavione si chiude "Crear al Paìs" con il documentario Ambin, la roccia e la piuma

"Crear al Paìs"- in occitano vuol dire "Creare al Paese" . È una rassegna culturale e cinematografica che la Chambra d’Oc propone ogni giovedì di ottobre alle ore 21, presso la Biblioteca Civica del Comune di Roccavione.

La proiezione di documentari, in alcuni casi inediti, si accompagna all’incontro con i registi, i produttori e i protagonisti dei film, dando vita a serate ricche di stimoli e riflessioni culturali e creative. Non si è mai smesso di «Creare al Paese» e questa manifestazione ne è la prova.

Dopo aver esplorato le parole chiave Poesia, Sogno e Spiritualità, il quarto e ultimo incontro è dedicato all’Ambiente, con la proiezione del documentario Ambin – La roccia e la piuma di Fredo Valla. Il Massiccio d’Ambin, un deserto alpino tra l'alta val di Susa, la val Cenischia e il Moncenisio, al confine tra Italia e Francia, nella sua pietra conserva la memoria di eserciti, di artisti, di papi e l’incontro (e scontro) di lingue (italiano, francese, occitano, francoprovenzale, piemontese).

Quindici cime oltre i 3.000 metri, laghi e ghiacciai, l’Ambin è la montagna delle complessità, testimone di sfide della natura e dei cambiamenti climatici. Affinché Ambin possa trasformarsi da semplice parola a “nome”, serve uno sguardo capace di posarsi su quelle montagne e su quelle rocce, capace di abitarle e di provare a dare loro una forma e un tempo. Serve una visione che quegli sguardi sappia cogliere e raccontare, per sottrarli all’oblio e alla loro fragile persistenza.

















