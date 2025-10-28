Dopo l’inaugurazione, all’interno del parco di San Cassiano sabato 25 ottobre, del Bosco dei 23 giorni, un progetto nato lo scorso anno in occasione degli 80 anni dei Ventitré giorni della Città di Alba e della mostra Diagonali////Covers del Centro Studi "Beppe Fenoglio" e sostenuto da Banca d'Alba, riprendono gli appuntamenti per le celebrazioni dei Ventitré giorni della Città di Alba.

Domenica 2 novembre appuntamento al Palazzo Comunale di Alba per riscoprire insieme le radici della “resistenza” albese al nazifascismo.

Gli anniversari ritornano nella storia contemporanea di Alba così come i nomi degli uomini che l’hanno vissuta. Il giovane partigiano Fenoglio, il dott. Gallizio “garante dei rapporti partigiani-cittadini”, l’avv. Bubbio, consigliere e politico già negli anni Venti del secolo scorso.

Un giorno alla scoperta dei luoghi della democrazia cittadina con visite guidate al Palazzo Comunale, accompagnati da momenti di approfondimento storico e archivistico.

Ore 10.00

Deposizione corona d’alloro al monumento partigiano di Umberto Mastroianni

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Il Palazzo della Cittadinanza

Palazzo Comunale – Piazza Risorgimento, 1

Nella ricorrenza della Resistenza albese, il Palazzo del Comune sarà aperto al pubblico e visitabile. Guide d’eccezione saranno i consiglieri comunali e i membri della Giunta albese che illustreranno le sale del palazzo cittadino, le funzioni che svolgono e la loro storia. Una grande occasione per turisti e cittadini albesi di immergersi nel cuore civico della Città di Alba, alla scoperta della storia, dei valori e del funzionamento dell’Istituzione democratica più vicina ai cittadini. Ogni visita durerà all’incirca 45 minuti con ritrovo e partenza dall’ingresso principale del Comune in piazza Risorgimento. La giornata sarà anche l’occasione per la cittadinanza di ammirare il soffitto vetrato nel corridoio centrale del Palazzo comunale recentemente restaurato.

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Il 2 novembre e gli archivi albesi

Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” – Palazzo Comunale

Mostra archivistica a cura del Centro Studi “Beppe Fenoglio” e del Comune di Alba. I documenti originali dell’Archivio Teodoro e Costanzo Bubbio in dialogo con i documenti dell’Archivio della Città di Alba, saranno esposti per raccontare la “resistenza” di Alba al nazifascismo. Le tracce della Giunta albese nel 1922 e nel 1925 durante l’ascesa della dittatura fascista, il 2 novembre 1944 con la battaglia dei Ventitre giorni della città di Alba raccontata dallo scrittore Beppe Fenoglio e il 2 novembre 1945, primo anniversario partigiano celebrato dal Sindaco Teodoro Bubbio e dal dott. Gallizio.

Alle ore 16.30 spazio alle parole con gli studenti dell’Istituto Einaudi che, nel quadro del progetto “BINARIO” promosso dall’ANPI di Alba e Bra, hanno svolto un laboratorio di ricerca sulle Memorie del Sindaco e Senatore Bubbio. Gli studenti, guidati dal personale del Centro Studi “Beppe Fenoglio”, hanno eseguito un minuzioso lavoro e racconteranno al pubblico cosa hanno scoperto sulla triste storia dei convogli ferroviari che dopo l’8 settembre 1943 hanno condotto molti giovani militari italiani nei campi di concentramento nazifascisti.