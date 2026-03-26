"Impressioni di Francia e Spagna": il violoncello di Tullio Zorzet e il pianoforte di Helga Pisapia in concerto a Cuneo

Un pomeriggio dedicato alle suggestioni musicali d'oltralpe e iberiche attende il pubblico cuneese domenica 29 marzo alle ore 16:30, quando lo Spazio Incontri della Fondazione CRC ospiterà "Impressioni di Francia e Spagna", concerto che vedrà protagonisti il violoncellista Tullio Zorzet e la pianista Helga Anna Pisapia.

Il programma si snoda attraverso le atmosfere rarefatte della Gymnopédie n. 1 di Erik Satie per poi immergersi nei colori vivaci della Suite Populaire Espagnole di Manuel de Falla, passando per le delicate pennellate sonore di Gabriel Fauré con Pavane e Après un rêve. Il pianoforte solo di Helga Pisapia darà voce al celebre Clair de lune di Claude Debussy, mentre l'Allegro appassionato di Camille Saint-Saëns e la Pièce en forme de Habanera di Maurice Ravel completeranno il versante francese. A chiudere il viaggio musicale saranno le pagine spagnole di Enrique Granados e Joaquín Turina.

Tullio Zorzet, formatosi con il Maestro Libero Lana e perfezionatosi con Rocco Filippini alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, ha ricoperto dal 1990 al 2024 il ruolo di primo violoncello dell'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, collaborando con direttori del calibro di Daniel Oren, Neville Marriner e Donato Renzetti.

Al suo fianco Helga Anna Pisapia, diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Salerno e perfezionatasi con Michele Campanella, artista dalla consolidata carriera internazionale che l'ha portata a esibirsi dal Ravello Festival al Musikfestival di Vienna. I due musicisti condividono anche un recente progetto discografico dedicato alle composizioni per violoncello e pianoforte di Robert Schumann.

La rassegna è organizzata da Incontri d'Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT e Banco Azzoaglio, con il patrocinio del Comune di Cuneo.