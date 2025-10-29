Nuovo collegamento di trasporto pubblico tra Carmagnola e Montà

A partire dal prossimo lunedì 3 novembre, sarà attivo il nuovo servizio di trasporto pubblico locale che collega la Città di Carmagnola con il Comune di Montà, grazie all’estensione della Linea Extraurbana n. 241 gestita da Chiesa S.r.l. in collaborazione con Extra.To S.c.a.r.l. e con il benestare dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.

Questa importante novità nasce dalla richiesta dell’amministrazione comunale di Montà e si traduce in un potenziamento del servizio esistente, con l’inserimento di nuove fermate e l’adeguamento degli orari, per garantire una maggiore accessibilità e comodità per studenti, lavoratori e cittadini.

Il sindaco di Montà Gianluca Costa ha commentato con soddisfazione: “Questo nuovo collegamento rappresenta un passo importante per la nostra comunità. Offrire ai cittadini, in particolare ai giovani studenti che frequentano e frequenteranno gli Istituti scolastici di Carmagnola, un servizio di trasporto pubblico più efficiente e diretto verso Carmagnola significa investire nella qualità della vita e nella sostenibilità del territorio. Sino ad oggi i nostri ragazzi e le loro famiglie erano costretti ad andare ad intercettare il collegamento a Pralormo tutti i giorni; con questo servizio che arriverà in centro al nostro paese anche le famiglie potranno organizzarsi in maniera più serena”.

Anche la sindaca di Carmagnola Ivana Gaveglio ha espresso il proprio compiacimento: “La città di Carmagnola è a disposizione del territorio e della popolazione dei comuni vicini. Il servizio di collegamento con trasporto pubblico offre maggiori opportunità ai cittadini, nel rispetto della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente. Ringrazio il Comune di Montà per essersi fatto portavoce di tale iniziativa”.

Le corse si effettueranno nei giorni scolastici dal lunedì al venerdì e sono distribuite negli orari mattutini, pomeridiani e pre-serali, consultabili sul sito ufficiale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese www.mtm.torino.it sui canali informativi di Extra.To e sul sito https://www.comune.monta.cn.it/ del Comune di Montà.