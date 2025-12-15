Novello assegna il Premio Santa Lucia a Massimo Antoniotti

Massimo Antoniotti, vicepresidente della Provincia di Cuneo, ha ricevuto il prestigioso premio Santa Lucia di Novello, assegnato agli amministratori pubblici per il loro sostegno al territorio. “A Massimo Antoniotti che negli anni si è prodigato per aiutare la crescita del nostro territorio con amichevole dedizione e costante impegno”.

Quesa è la scritta sulla targa consegnata ieri - domenica 14 dicembre -, durante la tradizionale Fiera di Santa Lucia, al vicepresidente Antoniotti che, visibilmente emozionato, ha ringraziato: “Ricevere questo premio è stato per me un’emozione vera e profonda - ha detto -, vissuta insieme a molti cari amici, che ringrazio per aver condiviso con me questo momento speciale. Un grazie di cuore al sindaco Marco Pallaro e alla sua amministrazione, nonché a tutte le associazioni e ai volontari che quotidianamente si impegnano per il loro paese e naturalmente grazie a tutti i novellesi. È stato un onore anche la presenza di sindaci ed amministratori, oltre alla presenza del governatore Alberto Cirio. Quello di oggi - ha concluso Massimo Antoniotti - è uno stimolo in più a continuare su questo cammino, a fare bene e a mettersi al servizio della cittadinanza”.