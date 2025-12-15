 / Attualità

Attualità | 15 dicembre 2025, 07:52

Bra, aspettando il Natale al Caffè letterario di Albedo con don Marco Panero, ospite a BrArte

Venerdì 19 dicembre, ore 17.30, presentazione del libro “Un tesoro da riscoprire. Le preghiere comuni del cristiano”

Don Marco Panero con Silvia Gullino

Un Natale da leggere, a Bra. Il Caffè letterario di Albedo chiude il 2025 in grande spolvero con un nuovo appuntamento in programma venerdì 19 dicembre, alle ore 17.30, quando nella sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), arriverà don Marco Panero.

Il sacerdote salesiano presenterà al pubblico il suo ultimo libro “Un tesoro da riscoprire. Le preghiere comuni del cristiano” (Àncora). Si parlerà della bellezza della preghiera come punto di partenza e insieme come viaggio. Come veicolo di amore e di speranza. Come raccordo tra le anime, come collante con Dio. E non solo bellezza fatta di contemplazione, ma da vivere, da cercare in se stessi e negli altri. Ingresso libero.

Silvia Gullino

