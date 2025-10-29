Le opportunità del turismo nautico in Italia: anche per i piemontesi tante occasioni per navigare

Il territorio italiano sembra creato apposta per soddisfare i diportisti. La varietà delle coste e la presenza di fiumi sono due dei fattori che hanno favorito la crescita del numero di appassionati. Oggi acquistare una barca usata, anche in Piemonte, è più semplice grazie ai siti specializzati.

Industria navale e ruolo dei siti di vendita di barche

Non sussistono dubbi sul fatto che l'industria nautica e navale sia stata, e continui a esserlo tuttora, un pilastro dell'economia della penisola italiana. Non a caso, ancora oggi, l'Italia riveste la posizione di leader mondiale nella realizzazione di navi da crociera, yacht e superyacht. Ma il comparto è fortemente impegnato anche nella costruzione di altre imbarcazioni da diporto e sportive, barche a vela incluse. Un lavoro incessante che risponde a una domanda di mercato non indifferente, alla cui soddisfazione contribuisce la vendita di barche usate in Italia effettuata tramite annunci pubblicati dai portali online che aggregano le offerte su scala nazionale.

Dai mari ai fiumi: Italia ricca di acque navigabili

Se i mari italiani, dall'Adriatico allo Ionio, offrono tante occasioni a chi ama navigare, anche nelle Regioni prevalentemente montuose e collinari è possibile uscire con un'imbarcazione usata per godersi una giornata di sole in compagnia. In Lombardia, Piemonte e Veneto, infatti, sono presenti diversi laghi alpini navigabili, dal Lago Maggiore al Lago d'Iseo, fino agli specchi d'acqua delle città di Como e Garda. Se alcuni si divertono a scoprire tante zone affascinanti, altri preferiscono allontanarsi in mare aperto per praticare sport nautici.

I laghi piemontesi

In Piemonte ad accontentare gli sportivi è il Lago Maggiore, perfetto per gli amanti di sci nautico e wakeboard. Il Lago d'Orta attira gli sportivi, ai quali si vanno ad aggiungere persone che prediligono dedicarsi alle escursioni. Da qualche anno anche il Lago di Viverone, terzo lago del Piemonte come dimensioni, è divenuto un punto di riferimento per la nautica. Da citare, infine, sono i Laghi di Avigliana, ideali per un rilassante giro in barca ad ammirare il panorama o dilettandosi con il birdwatching.

Il successo della vendita di barche usate

A nutrire la passione di coloro che non resistono al richiamo delle acque, da qualche anno a questa parte, sono i portali nati per porre in contatto venditori e acquirenti di imbarcazioni. Se l'offerta è ampia è anche vero che gli utenti, prima di decidere quale barca usata acquistare, dovrebbero tenere conto di trovarsi dinnanzi a una scelta non così scontata. In primo luogo è prioritario rivolgersi a una realtà affidabile come Band of Boats.

Come scegliere l'imbarcazione giusta

Selezionato il portale da cui acquistare occorre valutare le proprie necessità, filtrando le offerte disponibili in base a esse. C'è chi è alla ricerca di una barca perché è appassionato di pesca, o sta pensando di dotarsi di un mezzo che gli consenta di praticare immersioni volte a esplorare i fondali marini. Tante sono anche le persone spinte all'acquisto dal desiderio di fare viaggi più lunghi, stazionando nei vari porti. Numerosi sono gli utenti che vogliono solo navigare sotto costa assieme alle persone amate.

Procedere all'acquisto di una barca usata online significa ritagliarsi la possibilità di nutrire la passione per il mare di giorno in giorno. E in assenza del mare, in Piemonte sono i fiumi a sorprendere per la ricchezza naturalistica, meritevole di essere ammirata da vicino.





