Perché scegliere una vacanza studio in Spagna

Tantissimi italiani amano passare le loro vacanze in Spagna. C’è chi decide di partire per qualche giorno, magari un weekend lungo, e chi invece pianifica delle lunghe vacanze, spesso itineranti, alla scoperta delle città più belle di tutta la Spagna. Ma un viaggio in questo meraviglioso Paese serve solo a rilassarsi?

In realtà un soggiorno in Spagna può essere l’occasione ideale per imparare lo spagnolo, una delle lingue più utilizzate al mondo, e che per questo motivo un domani può diventare una vera e propria risorsa. Per questo molte aziende organizzano delle vere e proprie vacanze studio in Spagna , con lo scopo di offrire percorsi di formazione adeguati. E se la tua prossima vacanza fosse anche l’occasione per imparare una nuova lingua? Questa è la prospettiva da cui bisogna iniziare a pianificare il tutto.

La durata di una vacanza studio

Qual è la durata ideale di una vacanza studio per massimizzare l’apprendimento? Questa è una domanda che molti si pongono quando cominciano ad avvicinarsi al mondo di questi percorsi formativi.

Un breve periodo di immersione nella lingua spagnola può sicuramente essere utile. Si tratta per certi versi di un assaggio linguistico, che può aiutare a migliorare la fluenza del proprio eloquio, e soprattutto ad aumentare le proprie competenze per quanto riguarda l’ascolto e la comprensione.

Un breve periodo può ovviamente avere dei limiti. Per questo una valida alternativa è quella di optare per viaggi più lunghi, grazie ai quali si possono ottenere competenze più solide, arrivando a padroneggiare la lingua ad alti livelli.

Scegliere la città

La Spagna per certi versi somiglia alla nostra Italia, con regioni e città che hanno delle proprie caratteristiche e delle loro tradizioni. Ciò permette a chiunque di scegliere la città più in linea con le proprie esigenze. Si va da Barcellona e Madrid, città che hanno una vocazione internazionale, diventate ormai delle grandi metropoli europee, fino a città come Valencia, che con il suo mare è diventata una meta molto amata dai giovani. Lo stesso vale anche per Malaga.

Vivere queste città è come trascorrere il tempo in aule a cielo aperto, dove si può facilmente mettere alla prova la propria padronanza dello spagnolo.

Studiare e divertirsi

Il principale pregio di una vacanza studio è quello di avere una sorta di doppia vita. Da un lato ci sono le lezioni, che spesso sono arricchite da soluzioni alternative per la didattica, come laboratori e esperienze culturali. Dall’altro c’è la vita reale all’interno delle città: passeggiare tra i negozi, divertirsi a delle feste locali, fare delle escursioni nei dintorni e molto altro. Sono tutte occasioni per allenarsi ancora di più con la lingua spagnola.

Cosa c’è da sapere prima di partire

Prima di partire per una vacanza di questo tipo è utile affrontare un test d’ingresso, così da avere una valutazione delle proprie competenze. A ciò si aggiunge la necessità di avere un’ottima organizzazione dal punto di vista logistico, dal supporto locale fino alla propria sistemazione.

Per tutti questi motivi è importante scegliere delle aziende che sappiano offrire servizi di alto livello, come nel caso di EF. EF ha 60 anni di esperienza nell’ambito delle vacanze studio, e con il suo metodo garantisce progressi rapidi nell’apprendimento delle lingue. Al termine della vacanza si affronta inoltre un esame, grazie al quale si può ottenere un attestato valido e riconosciuto. Tra i pregi di EF c’è la possibilità di affrontare percorsi personalizzati, tarati sulle proprie esigenze. Non va dimenticato che si ha un supporto reale per ogni evenienza. Scopri i programmi di vacanze studio in Spagna con EF.

Al ritorno da una di queste esperienze sentirai che la Spagna ormai è parte di te, e in più avrai un bagaglio di competenze che ti porterai dietro per molto tempo. La tua prossima vacanza non deve solo arricchire l’album dei ricordi, ma anche il tuo futuro.





