"Una festa unica nel suo genere": tutto pronto per Boves Stregata 2025 [FOTO]

"Boves Stregata" è pronta per celebrare l'edizione 2025.

Venerdì 31 ottobre torna l'evento, apprezzato da grandi e piccini, che porta nelle piazze cittadine i giocosi brividi di Halloween.

Particolarmente ricco il programma, tra truccabimbi, maschere, scherzi, cibo, intrattenimento, animazioni e tanto altro ancora.

Tante piccole iniziative gratuite, messe in piedi grazie alla collaborazione tra Comune, pro loco, comitati e associazioni bovesane.

Soddisfatte per quanto organizzato e pronte a vivere la serata con i loro concittadini l'assessora comunale Raffaella Giordano e la consigliera con incarico alle manifestazioni Irma Goletto: "Vogliamo rivolgere un enorme ringraziamento a tutti i volontari che hanno collaborato per realizzare Boves Stregata 2025, tra cui la Compagnia teatrale Gli Episodi di Elide Giordanengo. È stato un lavoro lungo, portato avanti con grande entusiasmo da tante persone provenienti dalle varie frazioni del paese. Un'occasione per essere tutti uniti e vivere un evento a livello di comunità. È una festa bellissima, unica nel suo genere, a misura di famiglia e bambino. Ma non solo, anche gli adolescenti avranno modo di divertirsi, mascherandosi, come del resto faranno gli adulti, in questa sorta di carnevale d'inverno. Boves conferma la sua cultura di città festaiola e sarà una bella opportunità anche turistica e commerciale per i nostri bar e ristoranti. Naturalmente non c'è nulla di blasfemo ma solo la voglia di scherzare, facendo paura".





IL PROGRAMMA

A partire dalle ore 18 ci saranno i truccabimbi gratuiti, pronti a preparare i bambini per una grande serata all’insegna dell’allegria, la cartomante Freja che vi predirà il futuro e , a partire dalle 18,30, i trampolieri Led passeggeranno nella vasta area della festa per stupire grazie alle loro luci e ai costumi brillanti.

Sempre a partire dalle ore 18,30 (e poi alle 20,30 e 22,30), alla Pasticceria degli Orrori in piazza Italia un terribile pasticcere proporrà le sue macabre ricette, divertenti equilibri, grandi illusioni e fantastiche apparizioni.

In via Roma si potrà ammirare la Dama Fantasma e si potranno scoprire pozioni ed elisir con le herbarie. Nella ex Confraternita Santa Croce sin potrà conoscere la mitica famiglia Addams e ammirare e votare i mostri realizzati dai bambini e dai giovani bovesani che hanno partecipato al concorso!

In via Vian, Daniele, lo scienziato pazzo, intratterrà i più piccoli con giochi e animazioni da non perdere!

In piazza Borelli l’associazione Sportime farà un’esibizione da brividi e coinvolgerà i presenti in danze macabre per grandi e piccini.

Sempre in piazza Borelli aprirà il terrificante Hotel Cortez curato nei minimi dettagli da Carola e Alessandro. Un percorso horror consigliato ai meno sensibili. Maschere terrificanti, scenografie paurose e rumori da brividi infatti sapranno spaventare anche i più coraggiosi! Provare per credere!

All’interno dell’auditorium Borelli La Compagnia degli Episodi di Elide Giordanengo proporrà il teatro della paura per grandi e piccini.

Alle ore 19,30 e 21,30 in piazza Italia si terranno due spettacoli da brividi con L’Horror Circus Show. Acrobati e giocolieri incanteranno i presenti con la loro bravura e la magia di Halloween grazie anche all’incredibile scenografia del castello degli orrori.

Nella stessa postazione, alle ore 23,30, chiuderà in grande la serata di festa lo spettacolo “Horror Fire Show”, un incredibile spettacolo di fuoco da non perdere per finire in bellezza la serata più paurosa dell’anno.

In caso di maltempo l'evento si terrà al mercato del fagiolo.



