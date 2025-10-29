Avviato il corso “Conoscere le Amministrazioni Locali 2.0.” di A.I.S.P.A. a Fossano

È partita la terza edizione del corso di formazione “Conoscere le Amministrazioni Locali” in una versione “2.0.”, promosso ed organizzato dall'Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.) in collaborazione con il C.F.P. Cebano-Monregalese e con il patrocinio della Provincia di Cuneo.

Il 10 ottobre si è tenuta la prima lezione sull’ “Amministrazioni Digitale e il ruolo dell’I.A.” con il dott. Pier-Angelo Mariani, Dirigente del Comune di Cuneo del Dipartimento Elaborazione Dati e Servizi Anagrafici. Venerdì il secondo appuntamento con il dott. Giuseppe Formichella, segretario generale della Città Metropolitana di Torino, che ha trattato il tema della “Anticorruzione”.

La classe è composta da oltre venti allievi provenienti da diverse parti della provincia di Cuneo, di diverse età -dai 23 ai 70 anni-, con un calendario di altri sei incontri fino a inizio di febbraio.

«Di nuovo una buona partecipazione, la classe è numerosa come le due precedenti edizioni, ci sono molti amministratori locali in carica, e non solo, ed alcuni cittadini interessati» afferma Serena Gasco, Presidente di AISPA «In questa edizione un po’ rivisitata nelle materie, trattate in modo più approfondito con focus su specifici argomenti indispensabili nella vita amministrativa, si verrà a contatto con docenti altamente qualificati, professionisti del settore che quotidianamente lavorano con o nell'ambito dell'amministrazione locale. In questo modo possiamo offrire ai partecipanti l'opportunità di acquisire competenze chiave, strumenti e momenti di confronto per assumere con maggiore consapevolezza il ruolo di rappresentanza e di governo di un ente locale, per chi è già amministratore, ed avvicinare alla vita amministrativa coloro che non lo sono, per sensibilizzare ai meccanismi di gestione della "cosa pubblica"».

Continua Gasco: «Un grande ringraziamento va al C.F.P. Cebano-Monregalese, in particolare al Direttore Marco Lombardi, che continua a condividere con AISPA questi obiettivi e dare modo di concretizzare il progetto attraverso la sua struttura. Grazie anche alla Provincia di Cuneo ed alle Fondazioni C.R. Torino, C.R. Cuneo e C.R. Fossano».

Le parole di Marco Lombardi, Direttore del C.F.P. Cebano-Monregalese: «Di nuovo una grande partenza, ricca di iscritti e di appassionati, l'inizio di un percorso formativo che continua, quasi, a sembrare "diverso". Dico quasi poiché formiamo bravi meccanici, cuochi, parrucchieri, estetiste... e ancora facciamo fatica a comprendere che l'amministratore è la persona che più necessita di una formazione, di una scuola. Pensate al paradosso, facciamo formazione nelle aziende sul green e su appositi corsi della gestione del risparmio energetico, e non esiste una scuola per chi prende importanti decisioni riguardanti la nostra vita quotidiana, da cittadini dei nostri paesi e delle nostre città. Voglio ringraziare AISPA, nella persona del Presidente Serena Gasco, che continua ad intraprendere questo importante percorso e il Presidente della Provincia Luca Robaldo per il grande sostegno all'iniziativa attraverso il patrocinio».