Il Ponte del Dialogo a Villa Tornaforte Aragno per l’evento di apertura

Il Festival Ponte del Dialogo apre la sua sesta edizione nel giorno del cinquantesimo anniversario dell’assassinio di Pasolini e per sottolineare questa coincidenza gli rende omaggio con un reading musicale, Che cosa sono le nuvole, con Luca Occelli e Franco Olivero.

Un’apertura “in trasferta” per il Festival dronerese, nella straordinaria cornice di Villa Tornaforte Aragno, che non è soltanto la scelta di una location suggestiva, ma il frutto di una profonda condivisione di intenti fra i promotori del Festival e l’editore mecenate Nino Aragno. L’inizio di una collaborazione che potrebbe avere sviluppi molto interessanti per il territorio.

Alle 17.30 di Domenica 2 novembre Luca Occelli , accompagnato dalle musiche originali di Franco Olivero, leggerà tre frammenti da opere di Pasolini: il primo è tratto dal celebre articolo “Cos’è questo golpe? Io so”, pubblicato il 14 novembre 1974 sul Corriere della Sera, il secondo è una poesia dedicata a Ninetto Davoli, “Uno dei tanti epiloghi”, composta nel 1969 e inserita nella raccolta “Trasumanar e organizzar”. Il terzo frammento è la canzone “Che cosa sono le nuvole”, inserita nel cortometraggio girato nel 1967 e uscito nel 1968, tratto da Capriccio all’italiana, con testo di Pasolini e musica di Domenico Modugno.

E proprio nell’articolo del novembre 1974 e nelle successive, meticolose, quasi ossessive ricerche di Pasolini sulle storture della politica italiana, che si deve cercare la vera causa della sua morte, che si devono cercare i mandanti del suo omicidio: Io so.

Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato "golpe" (e che in realtà è una serie di "golpe" istituitasi a sistema di protezione del potere). Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969.

Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974.

Io so i nomi del "vertice" che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di "golpe", sia i neo-fascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine, gli "ignoti" autori materiali delle stragi più recenti.

Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi, opposte, fasi della tensione: una prima fase anticomunista (Milano 1969) e una seconda fase antifascista (Brescia e Bologna 1974).

La serata di apertura del Festival “Ponte del Dialogo” proseguirà, alle 21, al Teatro Iris di Dronero con il monologo “Moi”, scritto da Chiara Pasetti e interpretadto da Lisa Galantini, con la regia di Alberto Giusta. In scena l’appassionante e drammatica vita della scultrice francese Camille Claudel (1864-1943), strepitosa artista, internata per trent’anni in un ospedale psichiatrico. Soltanto negli anni Ottanta del Novecento le sue opere hanno cominciato a essere studiate e valorizzate come meritano e la sua figura è stata oggetto di mostre, biografie, cataloghi ragionati. A lei Chiara Pasetti ha dedicato un libro che è stato pubblicato dalle edizioni Nino Aragno nel 2016 con il titolo di Mademoiselle Camille Claudel e Moi.

Il Festival “Ponte del Dialogo” è promosso dal Comune di Dronero con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Banca di Caraglio. L’organizzazione è curata dall’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP.

L’ingresso al reading in Villa Tornaforte e allo spettacolo nel Teatro Iris di Dronero è libero e gratuito.

Per informazioni si può scrivere a pontedeldialogodronero@gmail.com o telefonare al numero 329 1365655