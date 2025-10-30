 / Economia

Economia | 30 ottobre 2025, 18:09

Certificazione UNI PDR 125: la parità di genere che fa crescere le aziende [VIDEO]

Ne parliamo con la consulente di Studio Quality Clara Folco che affianca le imprese in percorsi di sostenibilità e inclusione, spiegandone i vantaggi

Certificazione UNI PDR 125: la parità di genere che fa crescere le aziende [VIDEO]

Le pari opportunità anche in impresa, come valore non solamente etico ma propulsore di crescita. La promozione, la valorizzazione e la garanzia delle parità di genere possono generare un impatto positivo su reputazione, clima interno e competitività sul mercato. Su questi aspetti si concentra la certificazione UNI PDR 125, su cui Studio Quality attraverso la sua consulente Clara Folco affianca le imprese in percorsi di sostenibilità e inclusione.

Le evidenze lo confermano: le imprese inclusive sono più innovative, attrattive per i talenti e meglio posizionate sul mercatospiega Clara Folco -. La UNI/PdR 125 è quindi uno strumento concreto per coniugare sostenibilità sociale e competitività aziendale. Contribuisce, inoltre, a un miglior clima aziendale, alla riduzione del turnover e a una maggiore attrattività verso talenti giovani e qualificati”. 

Potendo contare sulla consulenza specifica di Studio Quality, nelle sue sedi di Borgo San Dalmazzo o Alba,valutare di certificarsi viene semplificato da una presa in carico personalizzata.

Partiamo da un’analisi approfondita della realtà aziendale – continua Folco sul modello di approccio operativo garantito - , individuando punti di forza e aree di miglioramento, poi costruiamo insieme un sistema coerente con gli obiettivi dell’organizzazione. Seguiamo l’intero percorso: dalla definizione degli indicatori chiave, alla redazione della policy aziendale, fino al supporto durante l’audit di certificazione. L’obiettivo è definire traguardi realistici, misurabili e sostenibili nel tempo, coerenti con l’identità di ogni azienda. Non si tratta solo di ottenere una certificazione, ma di innescare un cambiamento culturale reale e duraturo”.

