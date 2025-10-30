L’azienda PAVESMAC ricerca impiegata/o da inserire nel proprio organico

L’azienda PAVESMAC con sede a Peveragno, in via Boves 55, ricerca personale full time per ampliamento organico:
- n. 1 impiegata/o da inserire all’interno dell’ufficio contabilità e fatturazione
- n. 1 impiegata/o da inserire all’interno dell’ufficio commerciale (gestione e controllo ordini in ingresso e monitoraggio degli aspetti burocratici e contabili e rapporti con la clientela)
Requisiti richiesti:
- Titolo di studio attinente
- Spirito d’iniziativa, ordine e precisione con una spiccata attitudine ad assumersi responsabilità
- Predisposizione al contratto con il pubblico
Inviare C.V. a cinzia@pavesmac.com specificando la posizione per cui ci si candida