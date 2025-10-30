 / Economia

L’azienda PAVESMAC ricerca impiegata/o da inserire nel proprio organico

Si offre lavoro full-time

L’azienda PAVESMAC con sede a Peveragno, in via Boves 55, ricerca personale full time per ampliamento organico:

  • n. 1 impiegata/o da inserire all’interno dell’ufficio contabilità e fatturazione
  • n. 1 impiegata/o da inserire all’interno dell’ufficio commerciale (gestione e controllo ordini in ingresso e monitoraggio degli aspetti burocratici e contabili e rapporti con la clientela)

Requisiti richiesti:

  • Titolo di studio attinente
  • Spirito d’iniziativa, ordine e precisione con una spiccata attitudine ad assumersi responsabilità
  • Predisposizione al contratto con il pubblico

 Inviare C.V. a cinzia@pavesmac.com specificando la posizione per cui ci si candida

C.S.

