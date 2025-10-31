Carta d'identità elettronica: Alba apre l'Anagrafe nei pomeriggi di novembre e dicembre

La carta d'identità cartacea cesserà di essere valida dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Solo le carte d'identità elettroniche (CIE) saranno accettate.

Per facilitare il rilascio della CIE ai residenti, il Comune di Alba ha programmato aperture straordinarie oltre il normale orario:

Tutti i martedì pomeriggio di novembre e dicembre dalle 12:30 alle 16:30

dalle 12:30 alle 16:30 Sabato 22 novembre e sabato 13 dicembre dalle 12:00 alle 15:00

Non è necessaria prenotazione: basta presentarsi all'Ufficio Anagrafe, dove verranno assegnati ticket di ingresso fino a un massimo di 30 persone.

Durante le aperture straordinarie, gli operatori dello sportello "Punto Digitale Facile" supporteranno i cittadini nell'orientamento al digitale e nell'utilizzo della CIE.

Per la pratica sono necessari: fototessera recente (meno di sei mesi) senza occhiali, vecchio documento d'identità cartaceo o denuncia di smarrimento, tessera sanitaria. Il costo è di 22,20 euro (bancomat o contanti, pagamento in loco).

Informazioni importanti

Dal 3 agosto 2026 nessuna carta d'identità cartacea sarà più valida, anche se con scadenza successiva

Il rilascio della CIE non è immediato: è consigliato richiedere il documento per tempo

Dopo il 3 agosto 2026 non sarà più possibile rilasciare carte in formato cartaceo

I cittadini residenti all'estero (AIRE) devono rivolgersi al Consolato di competenza

Attualmente circa 4.635 residenti albesi possiedono ancora carta d'identità cartacea e dovranno convertire nei prossimi nove mesi. Si consiglia di recarsi all'Ufficio Anagrafe con congruo anticipo.

Il provvedimento deriva dal Regolamento europeo n. 1157/2019, che rafforza le norme di sicurezza delle carte d'identità negli Stati membri dell'Unione Europea. Le carte cartacee non soddisfano più gli standard minimi: il microchip della CIE, con dati personali e biometrici protetti dai meccanismi di sicurezza Icao 9303, garantisce l'accertamento sicuro dell'identità e dell'autenticità del documento.