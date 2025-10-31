Celebrazioni di Ognissanti, Commemorazione dei Defunti e nuovo percorso biblico al Santuario del SS.mo Nome di Maria di Mondovì

Il Santuario del SS.mo Nome di Maria di Mondovì, retto dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, si prepara a vivere intensamente i giorni dedicati alla Solennità di Tutti i Santi e alla Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti, con un ricco calendario di celebrazioni liturgiche e momenti di preghiera comunitaria.
Sabato 1° novembre – Solennità di Tutti i Santi
Nella giornata di venerdì 1 novembre il Santuario proporrà le seguenti celebrazioni:
ore 8.00: Santa Messa
ore 9.30: Santa Messa
ore 17.30: Vespri solenni con Benedizione Eucaristica
ore 18.00: Santa Messa
A seguire, in chiesa, si terrà una breve catechesi sulle Reliquie custodite nel Santuario e sul loro significato spirituale.
Dalle 19.00 alle 20.00, ogni quarto d’ora, le campane suoneranno a suffragio dei defunti.
Domenica 2 novembre – Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti
Sabato 2 novembre sarà dedicato alla memoria dei defunti con una serie di Sante Messe agli orari:
7.00 – 7.30 – 8.00 – 8.30 – 9.30 – 18.00.
Dopo la Messa delle 8.30 si terrà una processione nella cripta con preghiera sulla tomba dei Padri.
Alle 17.30 è previsto l’Ufficio dei Defunti.
Un nuovo percorso di lettura della Bibbia
Sempre al Santuario, da novembre 2025 prenderà avvio l’iniziativa “Leggiamo insieme la Bibbia”, un piano di lettura comunitario che permetterà di percorrere l’intero testo sacro nel corso del tempo.
Gli incontri si terranno ogni primo e terzo giovedì del mese alle ore 21, presso la Biblioteca dei Padri Filippini (ingresso da Piazza Roma 3).
Per informazioni è possibile contattare il numero 339 2182352 o rivolgersi direttamente in sacrestia.