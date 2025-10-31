 / Eventi

Eventi | 31 ottobre 2025, 09:50

Al Salomone di Cherasco arriva "L’Uomo senza paura – Enchiridion”

Appuntamento a venerdì 7 novembre

Arriva sul palco del Teatro Salomone di Cherasco uno spettacolo intenso e appassionante: “L’Uomo senza paura – Enchiridion”, la straordinaria storia di Sandro Mazzinghi, nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale e diventato campione del mondo di pugilato.

Un'opera di Mauro Parrinello e Francesca Montanino, diretta e interpretata dMauro Parrinello

Un racconto corale, costruito attraverso testimonianze dirette, immagini e voce, che non parla solo di sport ma attraversa la storia d’Italia, restituendo il ritratto umano di un uomo che ha conosciuto la fatica, la gloria e la rinascita.

Appuntamento al 7 novembre.

Sito web: www.teatrodelledieci.com 

