Al Salomone di Cherasco arriva "L’Uomo senza paura – Enchiridion”

Arriva sul palco del Teatro Salomone di Cherasco uno spettacolo intenso e appassionante: “L’Uomo senza paura – Enchiridion”, la straordinaria storia di Sandro Mazzinghi, nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale e diventato campione del mondo di pugilato.

Un'opera di Mauro Parrinello e Francesca Montanino, diretta e interpretata da Mauro Parrinello

Un racconto corale, costruito attraverso testimonianze dirette, immagini e voce, che non parla solo di sport ma attraversa la storia d’Italia, restituendo il ritratto umano di un uomo che ha conosciuto la fatica, la gloria e la rinascita.

Appuntamento al 7 novembre.